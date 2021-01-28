美國總統拜登簽署行政命令譴責反亞裔的偏見歧視，禁止聯邦政府使用「中國病毒」的名詞，並且指示司法部要與社區合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。國民黨立委賴士葆指出，蔡政府凡事以美國為師，但是行政院發言人認為用疫病起源地形容沒有歧視，這樣是不是打臉拜登政府？

賴士葆表示，有別於川普政府過去不斷地使用「中國病毒」、「武漢病毒」的用詞來替代新冠病毒，政府帶頭歧視性的言論激化亞太裔在校園、職場和社區被霸凌仇視對待。根據人權團體蒐集到的報告，從過去幾百件，去年就激增到2800件，台裔的國會眾議員孟昭文也曾就此提出「譴責因新冠病毒反亞裔」的決議案。

賴士葆認為，人權是普世的價值，蔡政府凡事以美國為師，但是行政院發言人認為用疫病起源地形容沒有歧視，這樣是不是打臉拜登政府？

賴士葆批評，蔡政府選擇性的雙重標準也及於國際事務，例如川粉攻擊國會山莊的暴力事件，全世界領袖包括美國兩黨政要都同聲譴責，只有台灣對暴力攻擊國會無感，因為太陽花攻擊國會是被民進黨肯定褒獎的。

賴士葆表示，拜登肯定200萬亞太裔人士在新冠病毒肆虐的時刻投入醫療急救的工作，這樣的肯定，政府同時帶頭的撕去負面標籤以免亞裔受到歧視與傷害，對這些亞太裔包括很多來自台灣的醫療專業人士是一個遲來的正義。

賴士葆說，過去網路上看到很多的影片，記錄亞裔醫師整天投入在第一線搶救新冠病患，在沒有穿上醫師袍的時候，被美國人嗆聲的畫面讓人心疼不捨，那只是現實世界的一個縮影，反映當時川普政府帶風向帶來歧視的後遺症。「對於反暴力、反歧視，蔡政府堅持雙重標準，無誤！」

(中時 )