警政署月中發布台南、高雄市警察局長等高階警職調整案後，連帶帶動警政署交通組副組長等3線1星以上的警監職出缺，警政署在考量適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則，通盤檢討後報，28日發布49名調整名單，六都共有23名分局長異動，統一於2月1日辦理交接到任。

警政署警監督察劉振安調任警政署交通組副組長。(警政署提供)

調整名單如下：

1、警政署警監督察劉振安調任警政署交通組副組長

2、新竹縣警察局副局長林志盛陞任警政署警監督察

3、雲林縣警察局副局長鄒貴智陞任警政署警監督察

4、嘉義縣警察局副局長張順調陞任警政署警監督察

5、屏東縣警察局副局長林長春陞任警政署警監督察

6、台北市警察局保安警察大隊大隊長李國禎陞任警政署警監督察

7、警政署警監督察江碧煌調任台北市政府警察局警政監

8、基隆市警察局副局長蘇永芳陞任新北市政府警察局警政監

9、彰化縣警察局副局長賴宏豐陞任新北市政府警察局警政監

10、警政署警監督察高元光調任台中市政府警察局警政監

11、台中市警察局豐原分局分局長高誌良陞任台中市政府警察局警政監

12、高雄市警察局後勤科科長陳宗武陞任高雄市警察局警政監

13、警政署保安組科長王炳睿調任台北市政府警察局文山第一分局分局長

14、台北市警察局資訊室主任陳炯志調任台北市警察局北投分局分局長

15、新北市警察局防治科科長陳保緒調任新北市警察局保安警察大隊大隊長

16、刑事局偵查第六大隊大隊長蔡燕明調任桃園市警察局刑事警察大隊大隊長

17、台中市警察局公共關係室主任陳松寅調任台中市警察局交通警察大隊大隊長

18、航空警察局保安警察大隊大隊長王子雄調任台中市警察局保安警察大隊大隊長

19、台南市警察局人事室主任劉全福調任台南市警察局保安警察大隊大隊長

20、警政署保安組科長張偉中調任高雄市警察局交通警察大隊大隊長

21、警政署後勤組科長潘志成調任新竹縣警察局副局長

22、刑事局偵防犯罪指揮中心主任陳源輝調任雲林縣警察局副局長

23、國道公路警察局督察長林建佑調任基隆市警察局副局長

24、台北市警察局行政科科長陳東成調任彰化縣警察局副局長

25、台中市警察局民防管制中心主任傅孟煒調任新竹市警察局副局長

26、台中市警察局人事室主任許健基調任嘉義縣警察局副局長

27、高雄市警察局秘書室主任魏仲亨調任屏東縣警察局副局長

28、台北市警察局中正第二分局分局長許頌嘉調任台北市警察局中山分局分局長

29、台北市警察局文山第一分局分局長吳在堂調任台北市警察局中正第二分局分局長

30、台北市警察局松山分局分局長李權哲調任台北市警察局大安分局分局長

31、台北市警察局北投分局分局長林志誠調任台北市警察局松山分局分局長

32、新竹市警察局副局長沈明義調任台北市警察局保安警察大隊大隊長

33、新北市警察局海山分局分局長林温柔調任新北市警察局新莊分局分局長

34、新北市警察局蘆洲分局分局長李忠萍調任新北市警察局海山分局分局長

35、新北市警察局淡水分局分局長張國哲調任新北市警察局蘆洲分局分局長

36、新北市警察局保安警察大隊大隊長黃南山調任新北市警察局淡水分局分局長

37、桃園市警察局刑事警察大隊大隊長邱紹洲調任桃園市警察局桃園分局分局長

38、台中市警察局交通警察大隊大隊長林沐弘調任台中市警察局第五分局分局長

39、台中市警察局第四分局分局長吳耀南調任台中市警察局第六分局分局長

40、台中市警察局大雅分局分局長許明耀調任台中市警察局第四分局分局長

41、台中市警察局太平分局分局長賈立民調任台中市警察局大雅分局分局長

42、台中市警察局保安警察大隊大隊長葉志誠調任台中市警察局太平分局分局長

43、台中市警察局東勢分局分局長吳銘淵調任台中市警察局豐原分局分局長

44、高雄市警察局楠梓分局分局長劉安杰調任台中市警察局東勢分局分局長

45、台南市警察局第三分局分局長方國璽調任台南市警察局第一分局分局長

46、台南市警察局善化分局分局長朱信憲調任台南市警察局第三分局分局長

47、台南市警察局新化分局分局長歐祖明調任台南市警察局善化分局分局長

48、台南市警察局保安警察大隊大隊長余鴻恩調任台南市警察局新化分局分局長

49、高雄市警察局交通警察大隊大隊長陳文耀調任高雄市警察局楠梓分局分局長

(中時 )