立法院臨時會處理今年度中央政府總預算案，歷經多日馬拉松式協商，今天下午完成各部會協商，朝野尚未達成共識保留部分，明將交由院會表決處理。統刪部分，減列項目包括大陸地區旅費40％、國外旅費及出國教育訓練費5％、政令宣導費20％等，減列項目各部會可在業務科目內調整。

中央政府總預算案通案刪減部分包括大陸地區旅費40％、國外旅費及出國教育訓練費5％、委辦費5％、一般事務費5％、政令宣導費20％、國內團體捐助及政府機關補助5％、軍事裝備及設施3％等，上述項目均不含法律義務支出。

國民黨立委李貴敏質疑，何為法律義務支出，過去統刪並沒有額外排除項目，法律義務定義為何要講清楚，否則若都被列為法律義務內，統刪比例將會更降低。

主計長朱澤民解釋，項目有寫扣除法律義務部分可刪減母數，法律義務包括薪水發放、弱勢補助等，法律有明文規定要支出的項目。

此外，明天院會表決前發言，原本規畫民進黨4人、國民黨2人、時力跟民眾黨各1人，但在野黨認為發言人數過少要求增加，經討論決議調整為藍綠各6人，民眾黨及時力各3人。

(中時 )