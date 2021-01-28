新冠肺炎疫情全球蔓延，已經超過1年，而台灣的零增加本土確診紀錄近日被打破，部立桃園醫院出現群聚感染，人數持續增加，衛福部等相關部門也快速啟動進一步應對機制，但仍是人心惶惶，某保險業者推出的500元防疫保單因此賣爆，只要隔離就能領10萬，造成民眾排隊瘋搶，定居大陸的資深藝人黃安，看到此情此景，抓住機會po文，譏笑：「好淒涼」。

搶買伍佰元保單想賺十萬 專家曝沒那麼好領

黃安今在微博po文，表示看到台灣人瘋買500元防疫保單，還排隊排得九彎十八拐之長、蜿蜒曲折，「我覺得好淒涼」，她解釋排隊是好事，但要看值不值得排，酸民進黨透過「叫你排隊就排隊」來享受權力，口罩貴一倍也排隊買，買保險以小搏大，更要排隊買，「民眾排得越累，狗官們心裡越陶醉，細品那個要不得的心態」。

又指出會造成排隊的原因就是沒有APP、沒有行動支付，因此不得不出門操作，「這個島上處處還停留在我拿現金給你，你找零錢給我的中古世紀交易模式」，直呼保險公司就設計一個APP讓大家操作就好，「可是它偏偏享受要你刮風下雨受冷風吹的快感」。

黃安笑稱30年過去，「還在用現金的，嘲笑微信支付寶的吃不起榨菜、茶葉蛋，現在還用3D打印大米」，同時貼出台人排著長長人龍買防疫保單的影片，酸嗆：「你們看看視頻中的台北市建築，就知道30年來台灣的踏步程度」。

(中時新聞網)