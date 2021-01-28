桃園醫院的戶外診療區，院內醫護人員排隊準備採檢。（范揚光攝）

部立桃園醫院群聚一共造成15人確診，今日連續4天0新增，中央流行疫情指揮中心表示，本案的匡列人數已達3908人，其中醫院接觸者313 人、社區接觸者560 人、回溯3035人。中央流行疫情指揮中心表示，2月4日將實施第一波全院篩檢計畫，包括PCR和血清抗體都會採檢。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，部桃除了前進指揮所指示需要來醫院協助的員工和留院病患，基本上都是在家待命，留院的人已經下降到918人。2/4開始，會有第一波全院篩檢計畫，都會進行抗體和PCR採檢，該計畫接下來會提報到指揮中心實施。目前部桃有40名醫師、220名護理師，足以應付醫療行政需求。

另外，羅一鈞表示，勞動部針對外送員的工作注意事項，修訂雇主和交班人員不能強迫外送員到醫院，醫院的管理可以採取動線管制，或是設定取餐區，甚至可以到外面交貨，我們會和勞動部討論後再提供醫院做依循。

(中時 )