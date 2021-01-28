全國新冠肺炎疫情已經連續3天，沒有因為部桃醫師染疫而感染的本土新增案例，『挺桃園 挺醫護』為了表達對部立桃園醫院及全國醫護防疫相關人員的感謝之意，桃園喜來登酒店於 1 月 27 日(星期三)晚間 17：30-19：30 利用住房的燈光，在外牆呈現上❤TY及TY＋0，象徵滿滿謝意及敬意。

桃園喜來登酒店副總何蔭基表示，27日下午二點中央流行疫情指揮中心記者會一公布無本土新增案例，飯店隨即邀請房客一起參與這個『挺桃園 挺醫護』點燈活動，希望大家一起來響應這個有意義的行動。不僅如此，飯店也邀請所有客人一起做公益，推出桃園喜來登酒店限量春聯紅包套組義賣，顧客只 要加價 100 元，就可以獲得這份別具意義的牛年限量春聯紅包套組，扣除印刷 及寄送費用，義賣所得再加上飯店捐款，將全數捐贈給【桃園醫院作業基金 402 專戶】新冠肺炎防疫專款。

這次義賣的限量春聯是由飯店執行長李弘信和夫人劉曉瑩共同設計，但由 於適逢年底印刷廠旺季，趕印不及，並且動員飯店後勤人員協助趕製包裝，因此只能限量義賣300份。

桃園喜來登酒店表示，雖然這波本土疫情重創桃園飯店業，飯店人員表示，原本12月、1月向來是飯店業餐飲的尾牙、圍爐旺季，從第一個本土案例爆發至今，初步估計已經因為這波疫情被迫取消或延期的桌數多達一千一百多桌，原本已經預訂到六成多的春節假期住房率也跟著往下修，飯店因這波本土

疫情初步損失至少達上千萬。不過我們責怪任何人，不僅如此我們還要感謝辛苦醫護及相關防疫人員，並且主動邀請共多人加入『挺桃園 挺醫護』，因為若是沒有部立桃園醫院和全國醫護及相關防疫人員辛苦的付出，守護全民的健康，台灣國內的疫情狀況肯定比現在更加嚴峻，事實上，相較於國外我們已經是幸福多了。

(中時 )