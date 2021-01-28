中央擬定明年將完成全國的國中小都班班有冷氣，台南市率先在1月前完成第1階段全市各校電力設計監造採購，4月前完成細部設計，年底前就能完成電力系統設置，明年2月就能全面完成冷氣裝設；此外，配合班班有冷氣政策，校園太陽光電111學年度起預計1年達到總發電量3600萬度，回饋金將達2100萬元。

教育局長鄭新輝表示，教育局校園電力改善第一階段全數達標，1月前已完成第一階段全市學校電力設計監造採購工作，此次招標未如想像中容易，尤其為協助偏遠地區學校亦能如期達成，教育局先綜合考量學校地理方位與招標金額等主客觀條件，將全市學校分為40群，由臺南市總務輔導團協調各群長學校協助辦理招標作業(每群約5~10校)，大大提高廠商投標意願，又能減輕多數學校行政負擔。

配合中央推動冷氣政策搭配節能、種樹，教育部及台積電分別補助台南市種植1810棵及224棵樹木，今年內將全數種植完成；校園太陽光部分，目前有金城國中及新南國小等19校完成太陽光電標租案，屋頂型光電設施有91％學校已完成或發包，預計明年上半年就可完成，對許多學校而言，都是難得的自籌財源。

(中時 )