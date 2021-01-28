美國總統拜登簽署行政命令禁稱「中國病毒」，中央流行疫情指揮中心從去年疫情發生以及去年底的秋冬專案時都稱「武漢肺炎」，就連廣告也是，直到今年一月初，才一律改稱COVID-19。對此，指揮官陳時中今天表示，從沒禁止要用什麼名稱來叫。

新冠肺炎一開始從中國大陸蔓延到全球，因此就像過去西班牙流感、日本腦炎等疾病加上國家來稱呼，美國前總統川普也經常以「中國病毒」（China virus）稱呼武漢肺炎病毒。但世界衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣稱此為政治化，而新任美國總統拜登也簽署行政命令，禁止聯邦政府使用「中國病毒」等字眼，宣稱會對亞裔美國人構成種族歧視。

發言人莊人祥表示，COVID-19在台灣全名是嚴重特殊傳染性肺炎，過去簡稱武漢肺炎，不過目前新聞稿都以COVID-19來稱呼，從來沒稱呼中國病毒。

但事實上指揮中心去年1月以來直到去年12月，多是用武漢肺炎，8月共19次，9月共21次，10月21次，直到12月大幅減少，今年一月則為0次。

對此，陳時中今天也回覆表示，指揮中心對外都是用COVID-19較多，去年底認為病毒已經散播在全世界，就用一個通用的英文COVID-19的名稱來稱呼，指揮中心沒有禁止用什麼名稱，而是希望讓大家比較清楚用通用的語言來溝通。

(中時 )