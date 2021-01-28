台北市議員潘懷宗、新北市議員曾煥嘉昨（27）日都爆出涉詐領助理費。先前也有不少議員傳出詐領補助費、助理費，民代「油水」真的那麼好撈嗎？台北市議員王鴻薇在廣播節目中解密民代支出，也提醒關係到錢的事情一定要非常謹慎小心，勿以惡小而為之。

民代到底花費多少？為什麼有那麼多人願意鋌而走險？王鴻薇今（28）日在廣播節目「千秋萬事」中表示，自己服務處的支出一個月2萬7千元，還有紅白帖、花籃，或像社區活動、理事長交接等等，這些支出公費只給5千元的額度，所有超支的部分都要自己負擔。

王鴻薇以自己為例，要提供里長辦活動，光是水一箱一箱的送，每年花費將近10萬元，都要自掏腰包，更別說社區活動擺攤，每次1、2千元跑不掉，甚至有些要求更高，台北市每個月就是給2萬元的選民服務費，本身算很省了，但她也坦言，制度很僵化。

主持人王淺秋則認為，有點「大砲打小鳥」，真的比較大的貪汙案，或像是高鐵上的300萬元，查得不清不處，可是一點點的經費可能就涉及重罪，當然法令有規範，但也要符合比例原則。

王鴻薇提醒，有人說人在公門好修行，但人在公門也要多小心，勿以惡小而為之，關係到錢的，一定要非常謹慎小心。

(中時新聞網)