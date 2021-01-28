旅行公會全國聯合會將於2月4日改選理事長，有意角逐大位的台北市旅行公會理事長吳志健，卻傳出因自行改變北市公會於全聯會中的代表名單，遭底下的理監事連署罷免。吳今出面喊冤，強調理事會已完全授權給他，所有過程透過民主程序，有心人在選舉前一周曝光消息，是想利用外力影響改選。

旅行公會全聯會178席代表中，台北市就有66席，佔比超過3分之1，候選人只要拿下台北並挖角幾個縣市，就很有機會勝出。依照慣例，北市旅行公會36名理監事可直接保送全聯會成為「當然代表」，另外30席則由理事長指派，但吳志健去年把36人中的15人換掉，引起15人不滿，對簿公堂且連署罷免。

吳志健今為自己叫屈，強調一切都有會議紀錄，11月24日的臨時理監事會議上，有跟大家溝通，當下也做出決議，授權理事長全權處理在全聯會中的66席名單。他說，公會內部對於全聯會選舉，支持對象確實不同，意見上有相左，但訴訟、罷免等手段，比較像是選舉嫌隙，又突然在選舉前一周爆出，是想利用外力影響改選。

吳志健認為，北市在全聯會的66席代表，應該要表達北市約1500家會員的意志及想法，不該因私情動搖，有人批評他「支持台北公會嗎？支持的話就要支持我」，完全不是他的本意，只是想爭取台北市旅遊業者最大的利益，希望66席要有一致的想法。

對於36名理監事應為「當然代表」的說法，吳表示翻了過去紀錄，並沒有這種慣例。

吳志健指出，旅行社是疫情海嘯第一排，1年來受傷最嚴重，全聯會應該要更積極、更詳實表達行業遇到的問題，溝通並懇請政府協助，現在國內疫情又爆發了，2021年會比去年更辛苦，更該努力把問題反映給政府，幫助這個行業。

例如，旅行社要顧員工又要顧公司，去年還有國旅可以弄，今年很可能連國旅都沒有；去年有補助、紓困，今年則是完全沒有聽說。吳說，許多人都很緊張，旅行業是低底薪、高獎金的工作，1個人才培養可能要5到8年，現在沒有獎金收入，人才很可能就跑了，等疫情過後又哪來的人才拚觀光，這些都是公會應代表眾多業者，向政府表達的困擾。

(中時 )