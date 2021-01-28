桃療成癮治療團隊因應此次COVID-19新冠肺炎疫情，已去年2月將美沙冬服藥窗口由院內服藥改為對外窗口，有效降低人員群聚，導致防疫風險。並開辦隔離檢疫個案遠距視訊醫療，協助隔離個案精神醫療需求。

此次桃醫院內感染事件，桃療也有美沙冬維持治療個案黃先生被匡列居家隔離，無法離開家門。黃先生原本於桃療穩定治療，因美沙冬為二級管制藥品，黃先生進三年來每日到醫院服藥，身體與心理狀況都很穩定，也可以穩定工作，照顧家人，他表示，可以脫離被海洛因控制的生活，不用擔心警察臨檢，傳染疾病，且可以正常工作。

這次臨時接到通知，必須居家隔離，就向晴天霹靂，工作與生活大受影響，連身體都因為無法穩定接受美沙冬治療，而產生如全身痠痛、冒汗、打呵欠、流鼻水、腹瀉、焦慮煩躁等症狀，甚至跟關懷的桃園衛生局與桃療醫護人員表示，快要撐不下去，很想找藥頭，再取得非法的海洛因來注射。

所幸衛生局徵得衛福部同意後，緊急通知桃療，請桃療協助，由醫護人員將藥品送至個案住所，幫助個案可以穩定治療。目前黃先生在獲得桃療人員提供每天美沙冬送藥到家治療後，已順利解除不適症狀，可保持情緒穩定，在醫護人員關懷下，將可以安心度過居家隔離階段，對防疫產生重大貢獻。黃先生表示，這次能在居家隔離下，還能得到治療幫助，非常感謝衛生局與桃療的協助，會好好照顧，注意自己的身體狀況，有問題會打1922或詢問衛生局與桃療，希望可以順利度過隔離期間，重拾正常生活。

桃園療養院成癮治療科吳坤鴻醫師表示，接受美沙冬維持治療個案若沒有得到即時的治療，在身心極度不舒服的狀況下，可能不得已，必須做犯罪行為，用不法收入來買海洛因，且在衝動狀況下注射，可能導致愛滋與C型肝炎等傳染疾病散播。倘若個案不幸罹患COVID-19病毒，導致新冠肺炎症狀，又外出尋找海洛因，在身體不適與心情煩躁下，勢必無法做好戴口罩與勤洗手等防疫措施，在外面找藥打藥過程中，接觸大眾，更可能成為重大防疫破口，導致無法承受的重大社會治安與醫療成本。

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(中時 )