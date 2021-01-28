據住展雜誌統計，2020年北台灣十大建商排名，第一名到第十名依序為寶佳機構、南港輪胎、茂德機構、遠雄集團、麗寶集團、昭揚建築、合環機構、愛山林建設、新潤機構、立信機構等。住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣大型建商勢力穩固，雖然上榜建商多為老面孔，但市場趨勢上卻出現「建商轉攻中大坪數住宅」、「都更案量比重增加」與「老傳產資產活化潮」等三大新趨勢，預期未來建商事業版圖與土地開發方向都會有不小的轉變。

寶佳機構去年在北台灣推案量高達905.3億元，案量較2019年增1百餘億，年增幅約14.5%，且連續三年蟬聯北台灣推案王桂冠。走高周轉率經營路線的寶佳，近年持續不間斷買地儲備案源，推案量再次攀高；去年北台灣除了基隆以外，其他縣市都有寶佳推案的足跡。

第二名的南港輪胎，則以「世界明珠」(住宅部份)一案登上亞軍，南港輪胎擠進十大建商排行榜，意味著國內傳產業資產活化顛峰期已經來臨。何世昌指出，接下來數年北台灣老傳產土地開發案趨於熱絡，包括中華電信、東元、大洋塑膠、大同、太子汽車、正大尼龍等案，每塊土地都是大規模開發，推案量相當可觀，未來非營建本業的傳產業進入十大建商可能成為常態。

第三名到第五名為茂德、遠雄、麗寶，三家都是推案量的常勝軍，第六名的昭揚和第七名的合環，都屬於區域型建商。昭揚建築是十大建商新面孔，此前昭揚進行改組、開放內部創業後，推案規模明顯放大，去年總量體達204億元，新案都在桃園地區。第七名合環機構，則以「合環LAND MARK」一案進榜，合環推案多位於新店。

第八名的愛山林建設去年除了在淡水與南港推出自建案外，在板橋江翠北側則與立信共同推出「帝景」系列合建案，依分回比例拆算後愛山林推案量為180億元，立信另以130億元居第十名。新潤去年推案集中於新北重劃區，案量130.3億成為第九名。

何世昌分析，觀察2020年十大建商排行可以看出幾個趨勢已經成型；第一、非營建本業的傳產公司在房地產的勢力正快速崛起，未來推案不僅量體可觀，也勢必成為市場焦點；第二、2019年十大建商推案十之八九規劃為小宅，而2020年十大建商推出的產品趨於多元化，除了寶佳、茂德外，其他進榜建商推出的中、大坪數房型變多，如「世界明珠」、「麗晶花園廣場」、「遠雄青晉」、「昭揚大郡」、「合環LAND MARK」等許多指標案都有規劃中、大坪數房型，產品規劃策略上明顯與2019年產生差異；第三、2019年十大建商靠重劃區推案決勝負，2020年十大建商主要案源則是重劃區與都更。南港輪胎與合環機構都是靠著超大型都更案進榜，除了這兩家之外，其他八家推案絕大多數在重劃區；重劃區推案量比例最高的是新潤，100%都在重劃區，其次是麗寶、茂德均約99%。這個現象說明，如果建商想擴大推案規模，老屋重建、或者到重劃區獵地推案是必走的路。

(時報資訊)