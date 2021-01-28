美國總統拜登禁止官方使用「中國病毒」等歧視性用語。行政院跨部會在今天院會的新聞稿中，均避用引發爭議的「武漢肺炎」一詞，僅行政院長蘇貞昌全程「超霸氣」，堅持使用「武漢肺炎」。

行政院會今天聽取跨部會「COVID-19疫情現況及因應作為」報告，其中衛福部、內政部、法務部在新聞稿均使用「COVID-19」及「疫情」等名詞，避開敏感的「武漢肺炎」，連國發會報告公共建設執行狀況，也僅使用「疫情」一詞。

但蘇揆堅持不改，在裁示中表示，當年SARS發生時，全球總確診人數也才8000多人，而這次「武漢肺炎」疫情，至今死亡人數已超過217萬人，全球確診人數也已破1億，兩者相較，輕、重規模更是有明顯的差距。

蘇揆並說，SARS已經過去，「武漢肺炎」疫情還在肆虐，第二波、第三波再起，且出現變種病毒，因此這次的「武漢肺炎」疫情更讓我們膽戰心驚、戰戰兢兢。

蘇揆並說，民眾違反相關指揮中心的規定，無論是地方衛生局、地方政府開罰單，還是需要行政執行署來執行，一定要執行到位，要求貫徹，以儆效尤，才能展現政府的決心。

蘇揆也提及，對於「武漢肺炎」疫情的防堵態度就如同防治非洲豬瘟一樣。非洲豬瘟已經防治2年多，至今仍然還是有人沒有繳清罰單，這個執行的貫徹，也請相關單位要盯住、貫徹，並且繼續努力防疫。

(中時 )