為加強防疫，法務部行政執行署台北分署本周啟動「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，針對違反新冠肺炎居家隔離、居家檢疫遭處罰鍰仍拒不繳納的義務人積極執行，已經限制4名義務人出境、查封土地1筆、核發執行命令94件凍結銀行戶，彰顯台北分署遏止民眾恣意違反防疫規定的決心。

台北分署表示，從2020年3月起迄今，陸續受理違反新冠肺炎居家隔離、居家檢疫未繳罰鍰案件計75件，已執行終結36件，另有11件辦理分期繳納中，執行金額合計222萬3031元。台北分署在這波強力執行防疫案件專案中，特針對28件尚在執行且未辦理分期繳納的案件，全面清查義務人的財產及行蹤，並發動執行，這些義務人中有4人因屢經通知不到場，本周遭通知境管單位限制出境。

此外，台北分署清查執行中的義務人財產狀況後，查得1位義務人名下於新店地區持有土地1筆，也在28日去函地政機關辦理查封登記。台北分署更在本周核發了高達94件執行命令，全面扣押義務人在金融機構的存款債權，凍結其資金，等金融機構回復結果再後續處置。

台北分署也主動出擊，1位因違反居家檢疫規定遭裁罰20萬元的美籍義務人現場向執行官表示，他本來是美語補習班老師，但因近年在美國取得復健師執照，有投資建置線上復健教學網頁的計畫，所以離職創業，但是事業剛起步沒有無穩定收入繳納罰鍰。經執行官曉以大義後，讓他辦理分期繳納，預期在1年內繳清罰鍰，讓外籍人士也深刻感受執行機關的執法決心及協助弱勢的人性溫暖。

台北分署強調，因違反防疫相關規定遭裁處罰鍰被移送執行的義務人，可以用信用卡繳費，也可以匯款、轉帳，如果因經濟困難無法一次完納罰鍰，也可以辦理分期繳納，千萬不要拒繳，否則台北分署必將依法強制執行，執行扣押財產、限制出境等作為，如有必要將向法院聲請拘提、管收，以遏止違規行為，避免發生防疫破口。

(中時 )