桃園市1名曾經到桃園醫院看診而被列入居家隔離的18歲邱姓女子，27日上午在家中被家人發現已無呼吸心跳。指揮中心發言人莊人祥表示，該女一月時兩度住院，期間隔壁床正好是部桃隔離專案的病人，而該女本身有慢性病史，指揮中心對她做採檢，結果出爐，為陰性，因此當一般死亡個案處理。

莊人祥表示，該女曾在1月5日至1月19日、1月21日至1月23日兩度住院，隔壁床剛好正是部桃專案而隔離的病人，因此被視為同住病患才會被匡列隔離者。而這名女子本身有慢性病史，因檢驗結果為陰性就當一般死亡個案處理。

(中時 )