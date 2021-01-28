新北市警察局鑑於違規交通事故增多，自今（28日）起規畫7天大執法。（新北市交通大隊提供）

新北市警察局鑑於違規交通事故增多，自今（28日）起規畫7天大執法，除了提升見警率、宣導交通安全外，經評估歲末民眾聚餐及冬季進補機會增加，易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況，加強取締防制事故。

警察局表示，鑑於未依規定讓車、轉彎未依規定、行人未依規定穿越道路、搶越行人穿越道、未注意車前狀況、機車行駛禁行機車道等違規情形，導致車禍事故增加，加上歲末易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況，自今（28日）起規畫7天大執法。

警方分析，駕駛人常因貪快或是缺乏停讓的觀念，還有不依規定車道行駛、路口搶先轉彎及不停讓其他人車等行為，或行車途中分心使用手機、沒有注意車前狀況，遇突發情事來不及反應而發生事故，另外行人沒有依標誌、標線、號誌指示穿越路口等，都是常見的事故原因。

新北警呼籲，駕駛人行車應專心謹慎，勿分心使用手機、操作導航或其他設備，行經路口應放慢車速，為自己預留更寬裕的反應時間，確實查看四周有無人車後再行駛，另行人也應提高警覺，確實遵守標誌、標線、號誌之指示，勿任意穿越道路，將自己置於風險之中。

新北警將運用媒體網路、LED跑馬燈、社區治安會議等多元管道宣導交通安全，並針對易肇事路段加強取締轉彎未依規定、行人違規、汽機車未停讓行人、違規使用手機相類裝置、機車行駛禁行機車道及酒後駕車等重點違規，藉由提升見警率、強化宣導及執法作為以防制事故發生，建立民眾用路觀念，提升交通安全。

(中時 )