友達28日再傳捷報，連續第四年入選彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI），長期耕耘性別平等議題深獲外界肯定。友達永續長古秀華亦入選2020亞洲頂尖永續超級女性（Asias Top Sustainability Superwomen），肯定其對企業永續發展領域的投注心力及傑出貢獻。

彭博性別平等指數係由美國財經專業媒體《彭博》發布，每年選出高度落實性別平等的全球企業，該指數共納入44國家及地區，今年共有380家企業入選指數，五項評分構面分別為：企業女性領導者及其人才庫比例（Female Leader & Talent Pipeline）、薪酬福利政策（Equal Pay & Gender Pay Parity）、友善包容的性平文化（Inclusive Culture）、暢通的性騷擾申訴管道及政策（Sexual Harassment Policies），以及具有性別意識的產品服務（Pro-Women Brand）等。

友達不僅在多項評鑑項目持續精進，更在性別平等政策制定、落實及處理機制等層面，足為表率、引領產業。友達重視企業永續發展，於2018年設置永續長一職及CSR專責單位，由古秀華引領，將宏觀的永續願景推展至組織各層面。結合企業核心策略與聯合國永續發展目標 （SDGs），以環境永續（Environment）、共融成長（People）與靈活創新（Society） 三構面發展出2025年永續目標，為公司帶動價值轉型新動能外，更深化為員工創造幸福感、打造多元文化均衡的友善職場決心。

本次友達永續長古秀華入選亞洲永續女性最高榮譽第3屆榜單，是7個國家、13位女性領導者中，臺灣唯一殊榮，不僅是來自於國際永續領域對於古永續長以熱情、堅定特質，積極開拓永續領域的高度肯定，更是對友達致力打造兩性平權、公平職涯的就業環境，給予讚賞與支持。

2020年，友達全球女性管理職人數已達近28％，持續成就優秀女性員工職涯發展目標。於企業內，友達擁有完善的平權政策與制度，建構多元暢通的性騷擾防治措施及申訴管道，且以獨立調查機制保障受害者隱私與權益。社會參與方面，友達長期關注女性弱勢議題，每年定期捐款支持關懷受暴婦幼及網路性別霸凌受害者等協會與基金會。

此外，友達重視與廠區周邊鄰里互動，投注資源及協助社區事物不遺餘力，同時鼓勵供應商及社區合作夥伴，聘任女性二度就業計畫，實踐與價值鏈夥伴共融成長的永續理念。

(工商 )