羅浚濱／竹縣報導

亂倒棄廢物，檢方竟然不起訴？竹北市麻園里吳姓男子長年在母親名下農地傾倒廢棄物做「堆肥」，去年4月被警方以現行犯逮捕，依違反廢清法第46條送辦，新竹地檢署偵查後以不起訴處分，主要是認吳男不是專門處理廢棄物之人，不適用該條款。

豐田派出所員警去年4月28日據報，會同環保局人員到現場稽查，發現吳男非法棄置大量果菜殘渣、塑膠袋、紙箱及保特瓶等廢棄物，依違反廢清法第46條第4款「未領有廢棄物清除、處理許可文件而從事廢棄物清除罪」移送地檢署，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

吳男在檢方偵查時辯稱，他是載運竹仁國小附近菜市場的廢棄物，在母親所有的農地堆置要作「堆肥」使用。

檢方偵查認為，吳男載運菜市場廢棄物至家人土地堆置，雖違反廢清法相關法規，卻未符合廢清法第46條第4款非法棄置行政刑罰的構成要件，去年10月10日以不起訴處分，讓地方民眾感到很錯愕。

檢方根據最高法院「94年台上字第2545號」判決意旨對廢清法第46條第4款之罪，認如果處理自己土地或建築物內、一般家庭或機關、學校自行棄置自家產生廢棄物等妨害環境衛生行為，尚難認係從事清理、處理廢棄物業務，可依廢清法第27條相關規定處罰，並非46條第4款規範的範圍，

簡單說，檢方認定吳男不是從事清除、處理廢棄物業務之人，在家人土地上堆置一般廢棄物做「堆肥」，並不適用廢清法第46條第4 款，應該由環保局依同法27條，處1200元到6000元罰鍰。

(中時 )