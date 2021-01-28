電子遊戲連鎖零售商GameStop(股票代碼GME)之亂狂燒，已有演變成散戶全面對抗投資機構趨勢，這波史詩級軋空攻勢指揮中心、美國最大論壇股板之一WallStreetBets周三(27日)由於湧入太多用戶和各種爭議留言一度關閉，麻薩諸塞州主管證券監管的州務卿賈爾文(William Galvin)甚至建議紐約證券交易所應該將GameStop暫停交易30天。

WallStreetBets在Reddit、Discord皆有開板，Discord已宣布由於該板持續容許仇恨與歧視言論、不實消息，將自伺服器移除該板，不過聲明也同時強調，GameStop或其他近期大熱妖股的財務詐欺並不是封禁理由。WallStreetBets在Reddit擁有超過200萬名會員，也一度在周三盤後關板，改設不公開，在處理完不當留言後才重新開啟。

被散戶瞄準軋空的GameStop一度在盤後有超過30%修正，最終盤後回跌16.55%，仍在290美元高位，相較於周二收盤價仍有1倍以上漲幅。因為疫情實體業績慘到不行的連鎖電影院AMC在經歷周三301.21%漲幅後也於盤後修正26.48%，報14.63美元。

散戶們發動軋空戰，最先是針對在Twitter公開譏諷購入GameStop股票者是上當的Citron Research，但有越來越多機構投資者受連累，對沖基金老手柯亨(Steve Cohen)旗下規模190億美元的Point72資產管理1月已流失10%至15%淨值，因為他將7.5億美元投入做空機構Melvin資本公司。

Melvin資本1月虧損已逾30%，和Citron都已經向散戶認輸，將做空GameStop的倉位平掉，不過該公司創辦人普洛金(Gabe Plotkin)否認因此破產消息。據估計，今年內做空GameStop的「空」軍損失已超過50億美元。

此事已經驚動白宮，特別回應財經官員團隊正監控相關局勢，而麻州的賈爾文提出了更激進的提議，暫時將GameStop停牌，他說：「現在該是監管機構採取行動的時候了。GameStop交易存在系統性風險，上漲沒有合理依據，而且不只是單純的一次上漲或下跌，而是很不穩定的大暴漲，這顯然是由謠言、傳聞、假消息等人為因素造成，規模小而不成熟的投資者可能因此受傷害。」

不過紐交所或SEC(美國證券交易委員會)沒有回應。事實上，GameStop自12日收盤價19.95元一路漲到現在，已經歷多次觸及漲停機制，但有沒有法源可以讓紐交所或SEC直接干涉市場交易，是另一回事，因為沒有任何證據顯示GameStop企業實體有財務造假或任何違規。

WallStreetBets板主曾發文表示：「我認為目前正在發生的事，是你們的團結產生如此大的影響，以至於我們逼得這些肥貓擔心得另覓生計。」因此賈爾文的說法也引發反彈，有人表示：「這些金融人士可以在高級會所偷偷摸摸討論要做空哪檔股票，而我們散戶光明正大在網路論壇上為什麼不能透過各種分析來做多股票？為什麼不能承認你們的研究水準不如散戶？」

(中時新聞網)