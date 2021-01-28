防疫趨嚴，交通部擬於春運期間，對高鐵實施全面對號座、台鐵城際列車站票總量管制，並考量民眾避免進出公共場所的防疫心理，預測國道車流有顯著增加的可能。交通部長林佳龍今日召集晨會時指示，全力提高雙鐵大眾運輸運能、加強宣導分流及路況即時通報、國道疏運措施再精進、做好外離島返鄉和收假運能準備與應變等指令，全力嚴防春運壅塞。

交通部規劃自2月8日至2月16日春節期間，高鐵預計取消自由座，改全車對號座銷售；台鐵城際列車限制發售站票數，每列次至多發售120位，每車廂至多15位，區間車則比照捷運如常運行。

根據交通部截至27日晚間統計，目前高鐵訂位率約58％，較去年春節同期減少5％，近日隨疫情升溫，訂位率持續減少。高鐵2月8日至2月16日改以全車對號座措施，預計可釋出46.7萬座位數，占原提供總座位數28.7％；期間若開行臨時增開班次，該車次亦將以全車對號座販售。

至於台鐵限制發售站票措施，僅針對長途城際列車限制發售站票120張，並無限制短途持回數票及電子票證旅客。據台鐵局評估長途旅客多採預售票搭車，預期本項措施對春節返鄉民眾影響不大，會視實際疏運狀況再加開列車。

去年春節因疫情突然爆發，大眾運輸運量較前年下降約15％~20％，高速公路也減少約11％，推估應為疫情趨嚴降低民眾出遊意願。今年春節疫情期間，民眾可能改以自駕返鄉，高速公路局會持續監控路況，必要時加強管制，以維持主線運作效率。

林佳龍指示，請台鐵及高鐵全力提高雙鐵、國道客運大眾運輸運能，在保持車廂不過於擁擠以利防疫的前提下，全力加開班次疏導，並提醒雙鐵及國道客運加強執勤同仁的工時管理，避免疲勞駕駛。

針對國道疏運，林佳龍要求高速公路局會同公路總局，針對西部易壅塞路段、雪隧、蘇花改、南迴改等熱區，持續加強路況即時通報、宣導分流、精進式匝道儀控及大客運優先道等疏導措施；另對於外離島海空航班，也指示民航局、航港局做好民眾返鄉與收假的運能準備，以及對天候狀況變數的因應措施。

(中時 )