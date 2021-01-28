南韓女團「TWICE」台灣成員周子瑜的台南老家驚傳遭竊，大量簽名專輯與簽名照被竊賊搬走，而嫌犯正是家中雇用的汪姓清潔隊員。周子瑜的母親黃燕玲28日受訪時表示，感謝高雄刑大和台南市警一分局協助辦案，CD、個人照片遭竊不是重大事件，但卻是孩子到韓國發展一路累積下來的成績，而這些成長與歷史，都是無可計價的。

黃燕玲表示，雖然專輯、個人照片遭竊不是重大事件，但這些都是孩子從初至韓國學習、發展，努力所累積下來的成績，這些辛苦的過程、成長歷史，對身為母親的她，都是無可計價的，父母親也都全心、全力珍藏著，因此得知遭竊時，心中比弄丟任何貴重物品都還要著急。

黃燕玲透露，聘用汪姓女子為家中清潔已1至2年的時間，過去並未發生任何異狀，同時也提到汪女年僅29歲，年輕人肯做就值得讚賞，周母說，「年紀這麼輕，願意到人家家裡從事打掃工作，我覺得很不容易。」

黃燕玲提到，汪姓清潔隊員以整理環境之便，做出了令人難以置信的錯誤行為，也破壞了人際間的信任與善良，甚至還以無法想像的價錢販售，無視且不尊重孩子多年來的努力發展，這種只為圖利其個人之私欲的行為，實在不可取。

不過，黃燕玲也說，希望汪姓清潔隊員記取教訓，以正能量的態度、公益行動彌補過失，用自己的專業，幫助弱勢獨居老人的居家環境服務。黃燕玲也不忘提醒，希望社會大衆多注意自家居住安全。

高雄市政府警察局刑事警察大隊28日上午舉行記者會表示，周子瑜媽媽日前經友人介紹，以每周支付1200元打掃一次代價聘用汪姓女子，但汪姓女子卻利用打掃時，陸續在去年11月和今年1月偷走物品，再透過網拍販售。

高雄刑大與台南市警一分局日前搜索汪姓女子位於台南市永康區的住家，查扣簽名照62張、簽名專輯11套、簽名寫真書2本、涉案手機1支與贓款3000元等證物，訊後依違反竊盜罪移送南檢偵辦，檢方偵訊後諭令汪姓女子以2萬元交保。

(中時 )