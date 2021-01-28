大同(2371)成功開發台灣首款國產電動巴士「250kW動力系統」，已於日前通過財圍法人車輛研究測試中心(ARTC)之嚴苛的性能測試，今日攜手工研院發布成果。

大同公司執行副總戴豐樹博士表示，氣候變遷的衝擊讓各國致力於淨零碳排的目標，也確立了電動車的發展趨勢和全球商機，大同公司為了超前部署，在既有的馬達工業基礎上，建立電動巴士動力系統的研發與製造能力，近年來亦積極建立馬達驅動器的自主設計開發能力。經工研院授權技術轉移，合作開發馬達驅動器專案。大同公司的馬達驅動器研發團隊結合工研院在驅動器領域的研發能量，為馬達產品共創更高的附加價值，在全球市場開闢新藍海大同亦投入軟、硬、機構等設計工程師進駐工研院機械所，與工研院團隊密切交流，共同開發電動巴士動力系統。未來大同馬達驅動器研發團隊將以該項首款國產電動巴士動力系統為基石，向下延伸至中型商用車和房車的動力系統之開發與應用，拓展對不同功率的驅動器自主設計開發能力，以利新品開發。

該項首款國產電動巴士「250kW動力系統」為當前台灣第一套自主研發，亦是功率最大的電動車動力系統，採用馬達與驅動器整合設計，馬達最高效率達96%以上、驅動器達97%以上，整體效率表現與歐美大廠並駕齊驅，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性，適用於一般的12米電動巴士及17噸貨卡。

(時報資訊)