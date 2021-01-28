陳姓婦女27日反應，因自身為居家隔離患者，看診時屢屢遭拒，甚至被當怪物、遭受異樣眼光看待，桃園市衛生局則說，該女為1月6日後到桃醫就診的民眾，擴大匡列後備列為自主健康管理者而非居家隔離，長庚則回應，並無視病患怪物而拒絕就醫之情事。

桃醫院內群聚感染事件爆發，至今已累積15例確診個案，日前中央擴大匡列約5000人，陳姓婦女淚言「被當怪物」，因心律不整須即時看醫，但到敏盛、長庚都遭拒收，甚至被警衛大吼「走開」，令她深感不被受重視。

事後陳婦打電話到1922請求協助，邊哽咽邊向1922談及，她也不是故意要跑出來，但是真的身體很不舒服，到敏盛、長庚都被拒收，「我們也有人權」，只要有來過桃醫就被歸列為「怪物」，1922事後也協助和長庚溝通，但長庚仍不願收治。

對此長庚醫院則說，該婦人於23日急診就醫自述胸痛、心悸，院方依防疫規定及醫療常規予以採檢並做症狀相關檢查、診療，其檢查皆正常，之後即開立藥物請病人返家觀察。27日上午再次來急診就醫，說明藥物不夠，故院方依病人需要開立藥物，然於28日第3次來急診反映自覺症狀沒有改善，要求院方再進一步安排檢查，由於醫師經專業診斷認為病人初步檢查正常，暫無其他檢查的需要，經病人解釋後仍無法接受，病人即拒絕領藥憤而離開，本院並無病人所述視為怪物而拒絕就醫之情事。

衛生局回應，該婦女為1月6日後到桃醫門、急診就診的民眾，擴大匡列後應為自主健康管理者而非居家隔離，否則居家隔離者一出門警政系統就會通報。另衛生局也呼籲居家隔離者如有就醫需求，請先致電當地衛生局，衛生局會再安排相關治療及就診方式。

敏盛醫院回覆，「不可能有拒診的情形」，因敏盛日前已設置戶外門診區，若有民眾有桃醫的病史，會協助他到戶外進行就診，但不知道該婦女的身份，也無法查清是何時到敏盛就醫，因此該事件無從查證。

(中時 )