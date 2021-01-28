針對「大陸禁台灣肉品輸入」議題，農委會主委陳吉仲28日再在臉書上發聲。他直指大陸方面稱要「防範」台灣「疫情傳入風險」，大陸也不是台灣豬肉的主力買家，不知是否搞錯了什麼？這句話好像應該倒過來說才對吧？

陳吉仲指出，台灣的豬肉自給率高達9成，所養豬隻絕大部分供應國內使用，尚有不足需要進口，生鮮豬肉完全沒有外銷大陸、豬肉調製品也只有極少量出口大陸的紀錄，以2020年為例，只有57噸，也就是說，大陸根本就不是台灣豬肉的主力買家，也不是我國豬肉出口的主力目標市場。

陳吉仲表示，國台辦發言人朱鳳蓮在記者會中，一方面重申中國肉品的准入規定，一方面說因為防疫考量不准台灣肉品輸入，也就是說，台灣肉品輸銷中國的議題，和萊克多巴胺一點關係都沒有。

他還原朱鳳蓮在記者會中說的「為保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時，因台灣有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣生產、或經台灣轉運的肉類產品輸入。」證明台灣肉品輸銷中國的議題，和萊克多巴胺一點關係都沒有。

至於國台辦的發言，對於台灣的豬產業是否會有影響？陳吉仲說，他明白地告訴大家，沒有影響。

陳吉仲最後還說，中國地大物博，有許多的強項和長處，但其 中是否有包含防疫和食安？台灣作為鄰國，至今仍徹底阻絕非洲豬瘟於境外，且完成口蹄疫拔針成功重返非疫區，禽流感的控制也遠優於大陸，甚至在一個月內解決牛結節疹的疫情，受到世界動物衛生組織的肯定。

(工商 )