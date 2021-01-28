年終獎金及新春紅包將到手，如何讓紅包變大？國泰世華銀行28日提出三投資策略及四個未來投資亮點，即適度增持美元資產、跟著經貿政策及產業輪動機會投資、定期定額，四亮點即基礎建設需要的原物料產業、半導體、5G及AI。

國泰世華銀同時也提醒民眾，2021年的投資環境是「樂觀中帶隱憂」，景氣回溫值得期待，但投資波動風險亦加大，政策紅利能支撐多久、力道多大，都將考驗各國金融體質。

各國不間斷的貨幣寬鬆政策，讓市場錢多到滅頂，推升資產價格不斷上漲，股市行情亦持續在相對高點，據證交所統計，2020年台股總開戶人數創下歷年新高，成長到1,124萬人，即平均每2位國人就有1位參與股市投資。

國泰金控每月的國民經濟信心調查，亦反應元月有33.3％的受訪者，有意將現金、定存轉入股市投資，即投資人都摩拳擦掌，想錢進股市或金融市場，且現在又逢春節假期前，年終獎金及紅包即將到手，過完年可能就會進行相關投資。

國泰世華銀建議，大家可以先列出計畫，再依必要支出、儲蓄與投資需求，將資金分成三等分。第一份供必要性開銷，包含過年期間休閒花費使用，第二份則存入儲蓄備用金帳戶，第三份就可以用來進行包含投資在內等計畫，放大年終獎金的價值。

國泰世華銀提出的新春三大投資策略，一是適度增持美元資產，近期新台幣等亞幣匯率兌美元都呈現走強趨勢，但美國新總統拜登上任後，或將有進一步擴大財政策激政策，資金行情及景氣回溫可期，就歷史經驗來看，美元在美國經濟復甦後，往往就會重拾強勢格局；即目前用強勢新台幣兌換美元投資，未來美元資產價值看升。

第二是跟著經貿政策及掌握產業輪動的投資機會，國泰世華銀分析，隨著新冠肺炎疫情變化，2021年各國政府預期仍將維持財政刺激等政策，以激勵景氣持續復甦，其中又以擴大基礎建設為主要挹注資金的項目。因此，基礎建設需求帶動的原物料產業，或原物料出口國及地區都有望受惠。

另外如半導體、5G及AI應用等，預期也將是今年投資亮點。若是追求固定收益的投資人，國泰世華銀建議可選擇與股市連動的高收益債券基金，或基期較低且資金流入的新興市場債券基金切入，當市場高檔震盪時，債券特質還能提供息收與分散波動效果。

第三就是定期定額紀律投資，國泰世華銀指出，在股價屢創新高之際，可透過定期定額投資，運用時間效果分散投資風險，達到長期理財目標。

(工商 )