【愛傳媒左化鵬專欄】孫少茹的「故鄉」，歌聲嘹亮，蕩氣迴腸，我總是百聽不厭。

她是台灣六十年代，橫空出世的一位聲樂家。國立師範大學音樂系畢業後，曾在桃園農校和斗六中學教音樂，後來，到羅馬聖濟琪利亞音樂學院學聲樂，參加義大利韋爾切利第十三屆國際聲樂比賽獲金牌獎，參加法國圖盧斯第十屆國際聲樂比賽獲冠軍。

她在國際間獲獎無數，成了世界知名的聲樂家。民國五十八年，她榮獲我國第四屆十大傑出女青年獎。

知名的音樂家及教育家許常惠曾說：「我敢說，她是近代中國戲劇性女高音的第一人，她的歌聲具有細膩、溫柔、優雅的中國傳統抒情特色，也有堅決、激昂、熱烈的西洋戲劇性風格」。

孫少茹，天津人，十八歲隨父母來台，音樂生涯中，傳世的中國歌曲有〈康定情歌〉、〈小河淌水〉、〈鳳陽花鼓〉、〈陽關三疊〉、〈茉莉花〉、〈問鶯燕〉、〈滿江紅〉、〈老漁翁〉、〈天倫歌〉等。

可惜，天不假年，才四十八歲，她就因病去世了。每次演唱會，她都會唱〈故鄉〉，但故鄉何其遙遠，她終未能回到她生長的故鄉，她埋骨台灣，台灣成了她的永久故鄉。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)