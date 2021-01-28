【愛傳媒朱宗慶專欄】1月26日，很高興向大家宣佈，我的新書《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》正式上架出版，非常開心，能與大家分享！

除了26日的新書發表會，這本書已同步在時報悅讀網、金石堂、讀冊、誠品、博客來等線上、實體通路上架。

衷心期盼，這本盤整了我三十多年來在打擊樂、藝術教育、劇場經營等領域的工作經驗的書，能夠成為藝術工作者與社會連結的媒介，開啟更多與交流、互動的窗門！

2020年，是相當特別的一年，疫情帶來相當大的衝擊，也帶給我許多對工作、思維上的調整與反思；同時，很榮幸在這一年，獲得行政院文化獎的殊榮，除此之外，打擊樂團也正準備迎接35週年，我認為，在這個時候，出版一本專書，可以說是「因緣聚集、水到渠成」。

於是，在時報出版社趙政岷董事長數度邀約下，這是我第一次將在打擊樂、藝術教育、劇場經營等領域的經驗，整理成專書架構。

雖然平常就持續透過專欄、部落格、臉書的書寫以及準備演講、課程等累積資料，並且在此基礎上來形構專書的寫作架構；但說真的，要在短短半年內，其他工作仍然馬不停蹄的情況下，完成一本書的出版，仍是蠻吃緊的。

所以，我找了盧家珍和林冠婷兩位來協助整理資料，由我口述，將這三十多年來的經驗與體悟，做一次比較具體的盤整，形成逾十萬字的書稿，再搭配莊易倫為35篇「有感而發」所繪製的插畫，構成這本今天呈現於大家面前的《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》。

至於，為什麼會取名為《玩真的！藝術文化必修課》？隨年紀增長、經驗漸多，讓我發現到，人生兼具美麗與挑戰，而「玩真的」除了是我的口頭禪，更是我的「人生準則」、我的「價值觀」。

當然，以藝術文化為志業，勢必會面對不少困難和挑戰，就好像是「必修課」一樣，在過程中，除了自身付出努力獲得許多學習和收穫之外，還有許多人給與愛護和鼓勵，讓我感覺自己特別幸運。

這一次，非常榮幸，能夠邀請到賴德和老師、邱坤良校長、黃榮村院長、鄭麗君部長四位，曾在不同領域和我一起共同打拼過的「貴人」來為我的新書寫序，並在今天的發表會上致詞分享。藉此機會，我也要向所有曾經協助過我的貴人們，一併致上最誠摯的謝意。

最後，對我來說，此刻出版新書，就跟打擊樂團迎接35週年的心情一樣：它是一個開始，而不是結束！我滿懷感恩、愛與希望，並會持續做自己所熱愛的藝術文化工作，繼續「玩真的」！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)