【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】大家幻想中的大學生活是這樣的嗎？文化大學廣告學系特別用影音內容提醒：請千萬不要成為這樣的大學生！

每年一月都是學測熱季，為大學新鮮人即將進入大學，這次文化大學廣告學系第32屆畢業展「辨風向」（ WINiD）的學生們以有趣寫實的影片風格，勸導等待學測成績的的學生們，在步入大學生活的時候，千萬不要成為影片裡這些類型的NG大學生。影片中將校園裡會出現的六大NG學生類型整理成另類的「大學新生入學指南」，包括「一秒入睡型」、「只來點名型」、「簽完就閃型」、「都沒看書型」、「一問三不知型」、「不知蹤影型」。

影音創意發想人，鄭合妘表示，以大學中常見的幾種類型大學生為發想；從周遭朋友的上課日常行為，因應學測時期以「NG大學生」為題材，為學測生們提供另類入學注意事項，提醒成為自由的大學生後別因為較自由的環境而成為學習態度不好的學生了，正因離開了以往在規範下學習的環境因此自我管理能力更為重要，也是在大學裡學會為自己負責的態度表現。

文化廣告系主任鈕則勳指出，有些高中生會認為上了大學就可以好好輕鬆一下，所以往往忽略了大學一年級其實是大學學業的重要打底工程；所以廣告系同學們用詼諧幽默影片的方式，以「過來人」的角色，提醒大學新鮮人放鬆歸放鬆，但大學生活仍有非常多要學習的專業知識課程及細細品味的事物，若是像片中的幾種「NG」學生角色，等於白白浪費了四年的青春，也無法對畢業後的職場生涯進行前瞻性的規劃。

參演同學王紫羚表示，參演時覺得十分有共鳴，因為這些確實是常常發生在真實大學生之間的事情，甚至是日常，相信大學生們看了也會會心一笑。這支影片讓已是大四生的我們，回味大學四年來的回憶，想當初剛成為新鮮人，如今已變成老骨頭，準備畢業製作。但她也提到，雖然影片很浮誇，感覺同學們都沒在上課，但以真實情況來說，認真上課的同學還是占大多數，因此這些NG行為拍出來的目的就是為了讓即將步入大學殿堂的新鮮人們，不要成為這種NG大學生。

即將在3月26日開展的文化大學廣告系的學生們以風趣的影片，描述大學生活裡常常會出現的NG情況，藉此傳遞給未來的同學們切切不要變成NG大學生。

(中時新聞網)