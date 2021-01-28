新冠肺炎肆虐全球，國內受到境外、本土疫情夾擊，疫情延燒日趨嚴峻，為防範民眾違反防疫規定，增加疫情擴散風險，法務部行政執行署屏東分署持續強力執行違反居家檢疫、居家隔離及自主健康管理規定遭處裁罰仍拒不繳納的民眾，其中2人不僅罰款未繳且搞失蹤，決定祭出境管處分，未繳清罰鍰前，不得出境，確保防疫無缺口，彰顯公權力。

屏東分署2020年至今接獲屏縣衛生局移送違反居家檢疫外出趴趴走遭裁罰案件共計6案，其中驅逐出境2案、辦理分期繳納1案、查扣存款1案，另尚有未繳款2案，列為強力執行對象。

屏東分署執行官表示，除積極調查可供執行財產、執行人員親至義務人住居處所現場查訪執行外，並發布境管處分限制出境，未繳清罰鍰前，不得出境。

根據屏縣衛生局統計，屏東縣目前居家檢疫人數有414人，累積違反居家檢疫規定有30件，共開罰533萬元，目前已繳交有112萬3300元。

屏東分署表示，將積極配合行政執行署「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，針對防疫裁罰案件迅速優先強制執行，立即分案並責由專股辦理，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，全面落實防疫政策決心，遏止民眾恣意違反防疫規定，守護全民健康。

(中時 )