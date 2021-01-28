無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。被綠營封為「罷韓四君子」之一的台灣基進新聞部主任張博洋，日前在網路上嘲笑1月23日的「鳳山反萊豬罷黃捷」造勢遊行頂多兩千人，不如當年「罷韓」遊行盛大，直呼這簡直是「韓粉的危機」；罷捷總部則回擊，批張開口閉口只會消費韓粉：老狗變不出新把戲。

張博洋日前在臉書發文嘲諷，1月23日的造勢遊行，現場從台中搭遊覽車下來的韓粉、國民黨全員出動，「韓總復仇記」結合萊豬公投，強勢仇恨動員，結果在投票的倒數階段，人氣竟只能勉強塞住170公尺的馬路，而且是單向，了不起兩千人，堪稱「韓粉的危機」。

不僅如此，張博洋更痛批七點：一，這場遊行連國民黨支持者也看不下去；二， 外部勢力介入高雄事務，不管是罷捷還是萊豬，本地人並不買單；三，整個罷捷聲勢是因為黃捷自帶高聲量，罷捷團體本身聲量及社會力根本不高；四，國民黨也知道喊罷捷力量不夠，現場主持人不斷大喊反萊豬，整個變國民黨造勢場；五，韓粉強調莫忘6／6恥辱，但這人數感覺是很想自取其辱；六，如果只有罷捷一個議題，這人數是有威脅，但結合萊豬才這樣，就是國民黨不得民心的鐵證；七，當年笑別人遮羞布，現在變招羞布。

面對張博洋的攻擊與嘲諷，臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」則回酸：「勃癢（指張博洋），沒事早點休息了啦！打得落落長，還不是只會韓粉、韓粉，老狗變不出新把戲。」

(中時新聞網)