去年第四季蘋果公司的智慧手機出貨量大幅成長22%，並創下歷史新高，使這家美國科技巨頭成為全球最大手機公司。另一方面，華為因為受到美國制裁，其去年第四季智慧手機出貨量暴跌。

藉著機型增加與新的外觀，蘋果第一款5G版智慧手機iPhone 12系列激發了積壓已久的升級需求，尤其在中國。

市場研調公司IDC公布最新報告，在蘋果iPhone手機銷售成長帶動下，去年第四季全球智慧手機出貨量年增4.3%，達到3億8,590萬支。

受惠於iPhone 12系列熱賣，第四季蘋果整體手機出貨量年增22%，達到9010萬支，創下歷史新高記錄，助蘋果全球市占從前一年同期的19.9%擴大到23.4%。

全球科技市場分析公司Canalys負責追蹤中國智慧手機市場的分析師Nicole Peng表示，蘋果在中國抓住了絕佳的機會，奪下華為在高階市場的市場版圖，而華為這個品牌雖然還有需求在，但實際上供應量並不足夠。

稍早前蘋果公布上季營收首次突破1000億美元大關，再創歷史新高，其大中華區（包括中港台兩岸三地）的營收更暴增57%。執行長庫克表示，中國城市銷量最好的三款智慧手機中，就有兩款是蘋果手機，尤其是升級版產品在中國更創下史上銷售記錄。

如同過去在第四季發布新產品後經常上演的戲碼，蘋果擠下三星電子榮登出貨榜首。三星去年第四季智慧手機出貨量年增6.2%，為7390萬支，市占率由18.8%擴大至19.1%，排名跌至第2。

小米手機出貨量大增32%，為4330萬支，成長幅度居前5大廠之冠，市占率從8.9%擴大到11.2%，排名第3。

OPPO手機出貨成長10.7%，為3380萬支，市占率從8.3%上升至8.8%，排名第4。

受美國制裁影響，華為出貨量崩跌42.4%，為3230萬支，市占率自15.2%大跌至8.4%，排名跌至第5。市場調研公司Counterpoint與Canalys亦在周四發布報告，但是將華為的市占排在第6名，為數年來首度跌出前5名。

報告亦指出，2020年全年全球智慧手機出貨量減少5.9%，為12億9,220萬支。三星全年出貨量下滑9.8%，為2億6,670萬支，市占率為20.6%，排名第一。其次為蘋果全年手機出貨成長7.9%，為2億610萬支，市占率為15.9%。華為全年手機出貨衰退21.5%，為1億8,900萬支，市占率為14.6%，排名第3。小米全年市占為11.4%、vivo全年市占8.6%分居第4與第5名。

(時報資訊)