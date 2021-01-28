韓國疾病預防控制局(KDCA)28日正式宣布，韓國最快將從下半年開始，約七月左右為一般民眾打新冠疫苗。不過，KDCA補充，從下個月2月開始，會先為特定族群接種，例如護理之家工作的醫護人員與居住在內的老年人等。

KDCA預估，第一季約有5萬名醫務人員先接種，隨後來自療養院患者與護理之家老者約78萬位，加上高危險醫護工作群都納入第一波施打名單。至於像救護人員，檢疫人員與流行病研究人員總計44萬人，可望從3月中旬開始接種疫苗。

KDCA表示，位於首爾中部的國家醫療中心，將是韓國首個疫苗接種中心並管理疫苗相關事宜。然後再開設另外三個疫苗接種場所。

同時，從第二季開始，將有940萬民眾可注射，包括年齡在65歲或以上者。同時，38萬名在療養院工作者與藥劑師等也納入施打名單內。

步入下半年，輪到慢性病患者與19到64歲間的民眾接種。KDCA表示，9月前全韓國可先達到七成疫苗接種率，隨著愈來愈多人注射過疫苗，11月前應可出現族群免疫環境。族群免疫，就是指某一群體，對某一種傳染病有先天或後天之抵抗或免疫力。

據悉，韓國政府已從COVAX項目中，確定拿到5600萬人疫苗接種量，並也與四家外國藥商簽訂疫苗供應合約。

預計2月首批可望到位的，是由阿斯利康(AstraZeneca)與COVAX項目所提供。其次，嬌生(Johnson & Johnson's)與莫德納(Moderna)疫苗將在第二季登場，至於輝瑞(Pfizer)則要等到第三季。

(時報資訊)