一名網友的姊姊日前預約洗車店到府牽車洗車，車洗好送還後，她發現車內瀰漫濃郁貓尿味，店家起初坦承有養2隻貓，同意免費再清潔一次，但味道仍未消除，店家事後扯說車內是「公貓尿味」，非店內母貓，還在臉書上罵對方先在車內讓孩子吃雞腿造成髒亂，狠酸說進口車都很滿意服務，「買不起進口車的車主卻無法認同我的施工品質。」

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她的姊姊日前預約到府牽車洗車服務，當時有預先說車內有餅乾屑，店家同意服務，牽車當天店家說車內確實髒亂，洗完車後返家後經過點交沒問題，姊姊就將車放在車庫，4天之後卻發現車上瀰漫貓尿味，她致電詢問店家，對方也坦承有養2隻貓，當下她將車送回再次清潔，不料再次開回家中後，車內仍有芳香劑與貓尿味的混合味。

女子發現店家洗完車後，車內瀰漫貓尿味，店家事後扯說是她讓孩子在車內吃雞腿造成髒亂，還酸「買不起進口車的車主無法認同施工品質。」（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

店家再次遭網友的姊姊投訴後，稱已經免費處理1次，且車上是「公貓尿味」，非店家的母貓，認為她前次事隔4天才反應，拒絕再次處理，之後還在臉書砲轟網友姊姊，指她先前曾PO出孩子在車上吃雞腿的照片，反控她先在車上製造髒亂，事後還批評店家，說「99%進口車非常滿意我的施工服務，但買不起進口車的車主卻無法認同我的施工品質。」

女子發現店家洗完車後，車內瀰漫貓尿味，店家事後扯說是她讓孩子在車內吃雞腿造成髒亂，還酸「買不起進口車的車主無法認同施工品質。」（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

女子發現店家洗完車後，車內瀰漫貓尿味，店家事後扯說是她讓孩子在車內吃雞腿造成髒亂，還酸「買不起進口車的車主無法認同施工品質。」（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

最後網友的姐姐只能自認倒楣去別家店處理異味，其他店家業確認車上踏墊確實有一大灘貓尿，讓網友相當不能接受地說「車子髒才需要洗，（店家）嫌髒一開始就不要接，扯進口、國產車有事嗎？」許多網友也留言說，「在車上吃東西，店家可以不要接，但接了卻是這種服務品質？」「好笑欸，不就是車髒才需要達人清洗嗎？」「第一次聽到還能唬爛貓尿味道有分公母」。

(中時新聞網)