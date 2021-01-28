由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》於今(28)日進行2021年首次大型改版【團結力量大】，公會系統進行大幅更新，1月28日第一波釋出：【據點爭奪戰Beta】、【公會基地】、【公會任務】，爭奪戰各地區優勝公會， 2月4日第二波釋出：【據點爭奪戰】、【公會雕像】、【公會基地倉庫開放】。歡慶改版，官方同步舉辦六大獎勵活動：【改版紀念簽到簿】、【每日點名人數達成獎勵】、【每周獎勵】、【35天全勤獎】、【強化夢想活動】以及【據點爭奪Beta參加獎】，提供玩家更豐富的互動玩法、誠意滿滿的虛寶獎勵！

團結力量大改版、大量工會系統新玩法1月28日＆2月4日兩波更新釋出！

《月光雕刻師》於1月28日及2月4日推出兩波公會系統更新，第一波釋出【據點爭奪戰Beta】可搶先體驗全新爭奪戰玩法，未來於每週舉辦一場，各伺服器達到等級7以上的公會可於每週一0點整至週五晚上23點59分之間申請參戰；於週六晚間9點半至11點半，共2個小時進行爭奪競爭；爭奪戰期間，依據所申請的地區規則，公會成員可透過狩獵怪物、繳交物資、釣魚、擊殺敵對公會成員等各種方式獲得積分並取得勝利；1月28日的首波更新爭奪戰Beta版本將開放「死亡戰士洞窟」接受申請，只要參加活動達到指定積分以上，就可獲得「韋德的祝福」、「特別的冒險卷軸」、「神秘地圖」等多樣衝等寶物。

同步開放【公會基地】和【公會任務】，【公會基地】公會等級達Lv.2可購買「公會小屋」，開放該公會成員進入，可裝飾各種「公會傢俱」享受不同BUFF效果。【公會任務】於「公會基地」向公會任務委託人領取每日隨機任務，如狩獵任務、參與地下城任務等各式目標，可獲得個人獎勵及公會獎勵。

《月光雕刻師》據點爭奪戰。(圖/遊戲公司提供)

2月4日的第二波更新將釋出【據點爭奪戰】正式版本，將開啟「死亡戰士洞窟」、「北部伐木地」以及「塔姆林」等三張地圖開放報名。報名參與並獲得前三名積分的公會，可取得所佔領地圖內一週時間的經驗值BUFF效果，可大量提升該地圖內取得的經驗值；【公會雕像】於「公會基地」可製作「公會雕像」，根據所使用的雕像，全體公會成員可獲得經驗值加成、金幣加成、經驗值加成、命中率、異常抗性等不同的BUFF效果；【公會基地倉庫開放】「公會基地」將配有「公會倉庫」，成員可捐獻資源提供公會使用，加強雕像及建設速度。

《月光雕刻師》公會基地。(圖/遊戲公司提供)

六大獎勵活動齊開跑、14種虛寶道具大放送！

歡慶2021年首度改版，官方一次祭出四大獎勵活動回饋玩家：

※改版紀念簽到簿活動

於1月28日至2月17日23:59，簽到十日總共可領取「珍貴的月光石箱子」*2、「受祝福的防具強化卷軸」*4、「神秘地圖」*4、「強化保護石」*10還有超稀有的「傷害防禦5%屬性石(防具)」、「攻擊力8%屬性石(武器)」以及「MP吸收屬性石(發動率100%)」。

※公會簽到活動－當日點名人數達成獎勵

於1月28日至3月3日，每日一次、達成公會成員當日簽到人數10位、15位、20位，可各別領取一份「特別冒險卷軸100Lv」、「特別冒險卷軸120Lv」、「特別冒險卷軸160Lv」，使用後可接取特別任務，累積打敗怪物可獲得高額經驗值。

※公會簽到活動－每周獎勵

於1月28日至3月3日，每7天、14天、21天、28天、35天，公會成員每日簽到人數超過20位，且維持7天以上即可獲得獎勵。

7天 : 頂級主武器屬性石箱子 (2個)

14天 : 頂級鎧甲屬性石箱子 (2個)

21天 : 頂級手套屬性石箱子 (2個)

28天 : 頂級耳環屬性石箱子 (2個)

35天 : 頂級戒指屬性石箱子 (2個)"

※公會簽到活動－35天全勤獎

公會成員每天簽到人數超過20位，且維持35天時可獲得「大作的龍雕像」一個，裝飾在個人小屋可大幅提升200攻擊力、11體力。

※強化夢想活動

於1月28日至2月17日，裝備強化機率加成1.3倍！，且期間消耗「強化保護石」達到指定各階層數量，可獲得對應的大量「強化保護石」回饋獎勵，最高可得820個「強化保護石」回饋。

※據點爭奪Beta參加獎

活動時間：1月30日參加改版後首次據點爭奪戰的全部玩家，在據點戰中獲得分數達標即可獲得以下獎勵，獎勵採累計發放，達到各階段獲獎積分時，可獲得該分數階層以下所有階層的獎勵。

5,000分以上：「韋德的祝福」* 3、「特別的冒險卷軸100Lv」* 5、神秘地圖」* 1

10,000分以上：「韋德的祝福」* 3、「特別的冒險卷軸120Lv」* 5、神秘地圖」* 2

50,000分以上：「韋德的祝福」* 3、「特別的冒險卷軸160Lv」* 5、神秘地圖」* 3

(科技)