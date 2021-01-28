由點合數位代理的快節奏公平沙盤策略SLG手遊《破敵‧三國志》事前登錄火熱進行中，已吸引超過15萬玩家參與，官方今（28）日公開遊戲六大特色，並宣佈加碼事前登錄獎勵，開放每日抽選黃蓋、黃忠、許諸、徐晃、孟獲等傳奇神將，助玩家一臂之力！

與日韓百萬玩家同服

在遊戲內中，台灣、日本、韓國三地的百萬玩家將一同馳騁，互相比拼。玩家唯有依靠團結與智謀，才能傲視群雄，成就霸業。為榮耀，征服天下！

與日韓百萬玩家同服較勁

三國爭霸 快速賽季

《破敵·三國志》為玩家帶來最神速戰爭體驗，從選擇出生地到賽季結束，只需短短30天，無需忍受冗長無趣的賽季，玩家可以盡情享受馳騁沙場的爽快感。

三國爭霸 快速賽季

豎版暢玩 單手佈局

遊戲內也提供自由行軍的真實大地圖，玩家需運用地緣戰略排兵佈陣，步步為營。而遊戲畫面採用豎版，玩家憑單手即可實現所有操作，輕鬆執掌三國權勢。

遠交近攻 內鬼策反

上兵伐謀，攻心為上。「謀略家」玩的不只計策，更玩人心。《破敵·三國志》不只戰場上的兵戎相見，縱橫捭闔，運籌帷幄，方能謀取天下。有血有肉，才是最真實的三國！

「謀略家」玩的不只計策 更玩人心

百種戰法 武將搭配

在遊戲中，玩家可運用兵種、武將、戰法、緣分等戰法，實現多種戰術組合，構建屬於自己的必勝陣法。只要搭配得宜，攻城略地即可事半功倍。

百種戰法 武將搭配

開局無限首抽

《破敵·三國志》不賣資源，絕對公平比謀略，而遊戲開局還有無限首抽，玩家可抽取心儀武將再出征，打造屬於自己的夢幻開局。

事前登錄突破15萬 預約獎勵再加碼

《破敵·三國志》事前登錄活動已突破15萬人數，為感謝玩家們熱情支持，官方加碼祭出傳奇神將獎勵，凡成功預約的玩家除了可以得到既有獎勵之外，也有機會獲得黃蓋、黃忠、許諸、徐晃、孟獲等傳奇神將，玩家還能自由挑選喜愛的武將！

更多相關資訊以及最新活動資訊，歡迎關注《破敵·三國志》官方粉絲團，隨時掌握第一手資料。

(科技)