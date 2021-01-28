農曆新年將至，桃園市警察局重要節日安全維護工作將於2月3日起跑，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為主軸，為期15天至2月17日止，平鎮警分局28日召開協調會，以確保提供全方位服務及保障，讓民眾能過個好年。

平鎮警分局長李建民表示，為統合協調運用分局警力及協勤民力，結合守望相助及警察志工等維安力量，特別召開「110年加強重要節日安全維護工作協調會」，邀集轄內各機關、義警、民防、義交及守望相助隊等代表與會。

本次安全維護工作期間，除積極執行三大工作主軸，加強宣導防竊、防搶、防詐騙及各項為民服務工作外，同時配合政府防疫工作，發現民眾有未配合相關防疫措施情形，將立即勸導，共同守住疫情。

專案期程自110年2月3日22時至17日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為工作主軸，加強犯罪偵防，維持交通順暢，展現維護治安的決心、整頓交通的用心及服務民眾的熱心，營造平安、祥和的社會氛圍，讓民眾能歡喜過新年。

(中時 )