微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)線上出席世界經濟論壇(俗稱達沃斯論壇Davos Forum)，指出已經有越來越多公司決策時會考慮碳排放，並正在遠離會產生碳足跡的投資，但如果要使進程更快，政府應該帶頭為「綠色溢價」(green premium)買(埋)單。

他用來舉例的是太陽能發電板，認為其能普及且價格平民化，就是政府政策驅動產量後改變商業模式的最佳案例，還稱德國、日本政府在太陽能發電板仍然以極高溢價出售時就購買，是「有史以來在花在氣候變遷上最好的一筆錢」。

比爾蓋茲說：「這是促進私人領域產品創新過程不可缺少的環節。如果綠色產品價格偏高，沒有人願意買，但如果產量放大、價格下調，就會開始有市場。下一步是讓人們知道可以從這件事上獲利，願意投入更多到一切能確實產生影響的項目裡。」

要讓減碳的綠色產品從現有基礎到形成循環，蓋茲認為需要推廣到更多領域，例如綠色鋼鐵、綠色混擬土、綠色燃料，才能形成大眾的學習曲線(learning curve，剛開始掌握訊息速率曲線最陡峭，之後會變平緩，類似中文語境「萬事起頭難」)，而由政府來開始第一步可能會起到很好催化作用。

(中時新聞網)