勞動部勞動力發展署「雙軌訓練旗艦計畫」攜手合作學校、事業單位3方共同推動雙軌制職業訓練課程，結合學科理論與術科實務雙管齊下；中彰投分署長林淑媛說，將於2月1日至4月15日止受理111學年度提案申請，歡迎有意願參與雙軌計畫的合作學校及事業單位提出申請。

林淑媛指出，勞動部「雙軌訓練旗艦計畫」訓練生，參與計畫期間完成紮實學習與實務訓練，結訓後能擁有豐富工作資歷與就業銜接優勢，透過做中學讓青少年厚植職場技能，合作企業也可透過雙軌訓練制度，以工作崗位訓練方式，培訓契合企業需求的專業技術人力，是企業選才、育才優質途徑。

103年度畢業於國立勤益科技大學機械工程系的雙軌訓練生許文豪，高中時就讀機械科，透過招生資訊得知雙軌訓練生可享有合作學校1／2學費優惠補助和事業單位每月訓練津貼，不但能兼顧學業，取得學位同時累積工作經歷，能讓自己經濟獨立減輕家中負擔，毫不猶豫加入雙軌行列。

許文豪參加「雙軌訓練旗艦計畫」的訓練事業單位為合濟工業股份有限公司，至今他仍留任於該公司，且已晉升為組長，不只習得專業技術，更能獨力帶領組員完成工作任務。

合濟工業股份有限公司黃副理說，文豪是位認真學習的訓練生，雖個性比較害羞，但在工作上皆能完成所賦予任務，對公司是不可或缺的人才；目前該公司配合雙軌訓練旗艦計畫培訓中的學員共有9名，安排在各工作崗位。青年朋友們「吃苦當吃補」，心態要調整這樣做起來才會開心。

林淑媛強調，有意願參與「雙軌訓練旗艦計畫」的合作學校或事業單位，可至勞動部勞動力發展署「青年職訓資源網」（網站：https：／／ttms.etraining.gov.tw／eYVTR）查詢，或洽勞動部勞動力發展署中彰投分署創客基地（04）2359-2181轉2511至2516。

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(中時 )