知名脫口秀主持人曾博恩日前在節目上探討萊豬議題，半開玩笑稱可將萊豬做成肉鬆，賣到大陸，引來台下觀眾熱烈迴響，拍手支持。一番言論也引發大陸網友討論，昨（27）日大陸國台辦立即宣布，嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。對此，有大陸網友感謝博恩，大讚他「立功了！」

博恩15日在節目《博恩夜夜秀》中探討萊豬議題，稱有個點子，「我們進口萊豬做成肉鬆，然後賣給中國，大家覺得怎麼樣？」引來台下鼓掌，他則立即打斷鼓掌解釋，「等一下，你們拍什麼手啊，你們是惡魔嗎？當然不能這樣做啊」。不過，此番言論已點燃大陸網友怒火。

知名脫口秀主持人博恩談萊豬議題。（圖／摘自 STR Network YouTube／博恩夜夜秀）

昨日大陸國台辦例行記者會上，媒體稱有網友擔心，含萊克多巴胺的美豬、美牛以及相關產品，會不會通過台灣流入大陸市場？發言人朱鳳蓮回應，我們注意到，導致近期有一些網友出現這樣的擔心，是因為島內個別網民提出的一些惡毒的想法。」同時宣布，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

此事在大陸討論區《知乎》引發熱議，一名暱稱為「笨呆薪火」指出，本來只是想玩梗搞笑的博恩，沒想到的是台下觀眾不但沒有反對，甚至還大力拍手支持，即便連忙說「當然不能這樣做啊」，台下觀眾卻繼續拍手叫好；更可怕的是，流傳到網路不但沒有引起撻伐，甚至有不少人（台灣網友）表示贊同與支持。他解讀，這表示台灣不少人不只把大陸人當成敵人，甚至不把大陸人當成「人」看待，且已不是單純的歧視，講白點，如果這不是法西斯，什麼叫法西斯？

大陸網友抵制台灣肉製品，發起舉報台灣肉製品活動。（圖／摘自大陸討論區《知乎》）

笨呆薪火的言論獲得7千多位大陸網友認同，並發起舉報台灣肉製品活動，有電商業者在2小時內下架所有相關商品，不解為何台灣對大陸依存度這麼高，還搞這一套，認為是政府宣傳的問題，不敢反抗美國，非進口瘦肉精豬肉不可，不但毒害自己的民眾，還要賣給大陸。另有人感謝博恩，直呼「台灣主持人『立功」了！」大讚國台辦「禁得好！」

該討論也被分享到PTT論壇，有台灣網友說，居然對一個脫口秀認真，根本是幫博恩拉抬聲勢，也有網友說，可憐台灣豬農，被政府搞完再給Youtuber搞。

(中時新聞網)