2022、2024大選話題不斷，親綠名嘴日前直言，2024總統大選一定是新北市長侯友宜當選，但他不可能參選。對此，資深媒體人韋安認為，這就是侯友宜最厲害的地方，不管外界如何熱捧，都不動如山，只專心市政，不對2024有任何布局和表示，沒有布局其實就是最好的布局。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日在廣播節目「POP撞新聞」中表示，該電子報針對侯友宜、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫，每兩個月做一次信任度調查，侯友宜長期最高，一直維持7成以上，所以勝選機會也最高，如果按照這個民調不變的話，2024一定是他當選，但「他不會選」。

對此，韋安今（28日）在臉書發文分析，這就侯友宜最厲害的地方，不管外界如何熱捧，都不動如山，只專心市政，不對2024有任何布局和表示。把新北市的市政儘量做到最好，心無旁騖地先幹好份內的事。其實沒有布局，就是最好的布局。

韋安更舉例表示，桃園部立醫院爆發新冠病毒院內感染，新北市日前預估新北恐將有4到5百人須進行居家隔離，引發台北市發言人陳智菡諷刺：「這時候真的不適合恐嚇民眾」，韋安評論，對民衆而言，侯友宜在超前部署防疫，柯陣營則在為了2024，超前部署「打侯」。柯侯兩人的差異化，再明顯不過了。

民進黨台北市議員王世堅22日亦在政論節目《平論無雙》中表示，侯友宜這一年多來的超前部署非常有政治sense跟頭腦，他猜測侯友宜大概為2024提早布局很久了，更指出在一些事情的應對上，侯友宜是做對了。

(中時新聞網)