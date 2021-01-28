港星張柏芝日前加入大陸女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，張柏芝與王菲的閨蜜、歌手那英的互動，還因此引發關注，不過張柏芝為了比賽，也積極訓練自己，張柏芝今（28日）則在微博曬出瑜珈照，只見張柏芝穿超貼黑褲，她一個扭身就讓身材曲線現形了。

張柏芝為了真人秀《乘風破浪的姐姐2》拚了，張柏芝今早就在社群網站曬日常瑜珈照，並發文寫下：「訓練ing～今日份已達標，明天記得來看#乘風破浪的姐姐」，只見綁高馬尾的張柏芝一下扭身體、一下抬腿，而穿著粉色短袖T恤和貼身黑褲的她，也讓一雙細長鳥仔腳全都露，40歲的張柏芝腰部零贅肉、四肢纖細，畫面凍齡又不科學。

張柏芝大方秀出一雙細長鳥仔腳。（圖／取材自張柏芝微博）

張柏芝曬瑜珈照，大方展現身材曲線。（圖／取材自張柏芝微博）

當張柏芝趴在瑜伽墊上，她雙腿往後勾起、雙手抓住腳踝，一個弓式動作就讓張柏芝前凸後翹的身材曲線現形，雖然累，但張柏芝也不忘向自己喊話：「永不放棄、堅持到底，加油」。

40歲的腰部零贅肉、四肢纖細。（圖／取材自張柏芝微博）

其實張柏芝日前才被網指身材發福，她微凸的小腹看起來疑似有喜，張柏芝事後則強調，其實自己就是老了、跟懷孕無關，不過在張柏芝日前出席活動的照片中，以一襲金色薄紗、貼身禮服亮相的她，袖子、裙擺的薄紗設計讓張柏芝狂噴仙氣，而40歲的張柏芝仍可駕馭這一襲貼身禮服，更是讓她窈窕身材曲線全都露，說張柏芝是美魔女更是不為過。

(中時新聞網)