北市旅館業「安心旅遊補助」有高達3.3億的補助款，遲遲未發放，讓北市旅館商業同業公會理事長韋建華氣得數度隔空開嗆，並在28日至市府大門前陳情。（吳康瑋攝）

北市旅館業「安心旅遊補助」有高達3.3億的補助款，遲遲未發放，讓北市旅館商業同業公會理事長韋建華氣得數度隔空開嗆，並在28日至市府大門前陳情。（吳康瑋攝）

北市旅館業「安心旅遊補助」有高達3.3億的補助款，遲遲未發放，讓北市旅館商業同業公會理事長韋建華氣得數度隔空開嗆，並在28日至市府大門前陳情，政府承諾的補助款卡關半年，至今仍沒下落，今天為農曆尾牙，旅館業者根本無法安心過年；觀傳局回應，補助一定在農曆年前完成撥款，絕對符合給予業者的保證。

韋建華指出，安心旅遊補助自去年7月1日上路以來，各縣市皆已完成核發，唯獨北市旅館業者遭遺漏，未完成核發，他說，近幾個月北市受到疫情嚴重影響，早已淪為重災區，且市府動作慢半拍，將紓困補助的發放時間一延再延，無疑已讓北市旅館業慘澹的業績，雪上加霜。

韋建華喊話要求市長柯文哲，務必擦亮眼鏡來任用有能力的人，除了立刻撤換失職單位首長，不要一邊讓首長輕鬆坐領高薪，又眼睜睜讓市府淪為養豬場，切勿再拿納稅人的錢，聘請無德無能的人。

對此，觀傳局回應，中央日前推動的「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」北市總計補助房間數共33萬4011間，目前已審查完成30餘萬件、審件進度達92％，剩餘案件除由原3位約聘人員專責審查安心旅遊補助外，更由觀傳局各科室調集人手、增聘審查人員，全力加速審查，預計本周就會審查完畢，農曆年前完成撥款，符合去年底給予業者的保證。

(中時 )