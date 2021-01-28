總是覺得智慧手錶錶身太過龐大，配戴起來不夠舒適嗎？智慧手錶造型太俐落、太有科技感，搭配優雅造型總是覺得有點格格不入嗎？透過後台大數據觀察道近三年來台灣女性用戶成長近150%的Garmin，在先前頗受好評中性智慧錶款vivomove的基礎上，進一步為女性族群打造了專屬LILY智慧腕錶，由外到內可謂都是以女性需求量身打造，絕對讓你一眼有感！

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣指出，2020年Q3 Garmin創造超過11億美元營收，比前年同期增加19%，其中健康休閒類（含穿戴商品）營收增加35%。透過進一步深究後台大數據，Garmin發現近三年來台灣Garmin女性用戶成長接近150%。為了滿足女性族群獨特的需求，首次由全為女性的設計師、行銷團隊等開發出專屬女性用戶的LILY智慧腕錶，呈現出與過往Garmin智慧錶款截然不同的分格。

外型上，LILY智慧腕錶採用圓型錶面、錶徑34mm相對於一般智慧腕錶小了許多，對於體型較為嬌小的女性來說，配戴上更為合適。錶身左右側都沒有鍵，舒適度也更為提升。經典款（純白燦日金、暗棕深古銅、黑蘊奶油金）採用不鏽鋼錶圈搭配義大利皮革快拆錶帶，運動款（淡沙玫瑰金、靚夜暗灰紫、純白奶油金）則是採用鋁合金錶圈搭配矽膠快拆錶帶。錶帶可以額外添購，替換成不同顏色的風格來搭配。錶帶一般智慧手錶來說也相對細窄，風格趨近傳統手錶，優雅亮眼。

Garmin LILY智慧腕錶共有六款，錶殼、錶帶以及錶面印花皆不相同。（黃慧雯攝）

Garmin LILY智慧腕錶在螢幕未亮起的情況下，錶面印花能讓手錶宛如時尚配件。（黃慧雯攝）

不僅如此，LILY智慧腕錶利用鍍膜工藝將6款獨特經典印花刻在錶面上，當錶面沒有亮起時，更像手腕上的精緻配件，展現不同於過往智慧手錶的設計，更能融合女性朋友在不同場合的搭配需求，展現柔和氣質。

功能上，Garmin也為LILY智慧腕錶搭配完整智慧腕表功能，支援全天候健康數據監測，包含心率、壓力指數、身體能量指數、進階睡眠偵測、血氧飽和濃度、水份補充追蹤、經期追蹤等，更是首度加入孕期追蹤功能，能滿足備孕或是避孕的需求，讓現代女性消費者在忙碌生活之餘，能夠不再費心記憶。

現代人工作壓力大，LILY智慧腕錶可透過追蹤心率變化追蹤壓力指數，在偵測到可能壓力過高時，會貼心引導使用者進行呼吸練習，適度放鬆。5天的電池續航力則可達成進階睡眠偵測，完整監測包含淺層睡眠、深層睡眠與REM（快速動眼期）睡眠階段，讓使用者更了解自己的睡眠品質。

在持續疫情陰霾下，消費者健康意識也更為抬頭。對此LILY智慧腕錶內建多種室內運動模式，包含可追蹤跑步、游泳、自行車、皮拉提斯、瑜伽等12種熱門運動。若是想要避開人潮去戶外運動，搭配GPS則可追蹤戶外步行、跑步等運動。再加上具備久坐提醒、手機智慧通知、手機尋找等功能，可全面化身女性消費者的虛擬閨蜜，24h貼心看顧你的健康。

在疫情下，Garmin指出學術界、醫界也有越來越多討論持續監測生理數據，如血氧、心率、呼吸速率的重要性。哈佛醫學院內科醫生Dr. Andrew Ahn表示：「透過監測身體數據及早發現血氧飽和度過低及心率變化，對新冠肺炎治療絕對非常有幫助。」在疫情尚未看見終點的此刻，還有智慧穿戴產業發展越趨成熟的階段，為自己選擇一款合適的智慧腕表已經是不少人的日常。因此Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣樂觀預期，Garmin能在在今年維持與去年Q3一樣水準的成長表現，持續滿足消費者多樣化的健康監測需求。

Garmin LILY智慧腕錶本次台灣地區是與全球同步推出，為迎接新品上市，即日起至2月14日將在全台各大百貨舉辦LILY見面會，在活動期間指定地點購買LILY智慧腕錶可享95折優惠，還可獲得迷你口袋傘的見面禮。而至指定Garmin百貨門市體驗LILY智慧腕錶，則有機會獲得帆布口罩收納袋。LILY智慧腕錶價格是NT$7990，運動款則是NT$6990，有興趣的朋友可至門市、專櫃體驗。

(科技)