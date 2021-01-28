百年LCK31蒸汽火車頭重現，引來不少鐵道迷朝聖。（光隆博物館提供／王志偉花蓮傳真）

光隆集團創辦人曾信雄回憶，蒸汽老火車不僅象徵企業精神也有著兒時與媽媽的記憶。（光隆博物館提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮新城鄉光隆博物館收藏百年LCK31蒸汽火車頭，曾行駛在日本北海道及台灣東部的窄軌，最近維修完成運回花蓮，今重新亮相，當初會收藏這部老火車頭，其實背後有洋蔥；農業社會，搭火車是一項奢侈，創辦人曾信雄回憶年輕時有次帶媽媽搭火車，幸福與感動至今仍留在記憶裡，也希望留下火車頭，見證珍貴的鐵道歷史。

光隆博物館表示，1912年日本向德國Orenstein ＆ koppel公司購買蒸汽火車頭，1917年由台東製糖株式會社自日本購入，歷經台灣總督府鐵道部、台灣鐵路管理局等單位接收，軌距僅1067mm，行駛於花蓮與台東間直到1969年，後因老舊報廢，停放在鐵路局花蓮機廠。

1974年由光隆企業標得這輛火車頭，加以修復保存，並後掛1組木製車篷，存放在光隆博物館的廣場上，不過年代已久遠、老舊，為讓這輛國寶級火車頭得以保留，將老火車頭載往彰化車廠，依照原有設計的規格、尺寸、樣式修復，並全程記錄。

談到這部老火車頭淵源，現年80歲的曾信雄說，老火車頭早年奔馳在鐵道上的精神，就像是打拚事業、永無停歇，全體員工跟著他一步一腳印，拚出博物館事業版圖，所以員工看到火車，勤儉努力，也象徵著光隆事業勇往直前。

不僅如此，火車頭背後還有滿滿的回憶，曾信雄說，小時候家住宜蘭，他會到蘭陽平原放牛，附近有鐵道，每次老火車經過，鐵道轟隆隆聲響，是他兒時記憶。早年，搭火車，是一種奢侈，直到長大有經濟能力，有次帶著母親搭火車旅遊，「阿母好高興、好歡喜啊」，蒸汽老火車戴著兒時回憶以及與媽媽相處的時光！

被譽為台灣國寶LCK31蒸汽火車頭已經回到光隆廣場，光隆企業並在園區大門口、台九線旁設立轉運站，讓遊客在館內停留休憩，並已吸引了大批鐵道迷前往朝聖，希望蒸汽老火車頭能持續保存下去！

(中時 )