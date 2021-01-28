聯準會示警美國經濟正放緩，周三美股四大指數全面重挫，終場三大指數均創下去年10月28日以來3個月最大單日百分比跌幅，台積電ADR同樣暴殺近4%，亞洲主要股市也全盤皆墨，周四台股跟跌，開低181.6點至15519.85點，年關將至、國內疫情仍嚴峻，內外資逢高調節，權值股壓盤走跌，指數大跌逾300點，摜破月線和15400關卡，至15367.45點，最終量增收跌285.57點或1.82%，報15415.88點，失守15531.91點月線支撐，成交金額3600.48億元。今日外資(不含外資自營商)賣超325.265億元，投信買超14.964億元，自營商賣超19.2437億元，三大法人賣超329.54億元。外資連5日賣超1220.16億元，累計提款逾千億元，1月以來已賣超783.66億元。

權值王台積電(2330)跌跌不休，股價苦吞連五黑，早盤一度跌破600元關卡至598元、大跌17元或2.76%，市值縮水4408億元，盤中所幸守住600元關卡，進入月線、600元保衛戰，終場收跌2.28%至601元。而半導體三雄聯電(2303)、聯發科(2454)和旺宏(2337)都繳出好財報，卻隨大盤隨波逐流，聯電ADR重挫壓垮利多，苦守50元關卡，爆量收跌6.57%；聯發科獲外資群喊「千金」，惟股價開低866元、同樣收跌3.12%；旺宏40元保衛戰失利，收跌2.7%至39.6元。亞德客-KY(1590)同樣財報利多、外資喊高價，但股價獲利了結，盤中最低來到1080元，接近跌停位置，收跌逾8%至1085元。千金股僅股王大立光(3008)穩住，開低2965元後力抗強勁賣壓，股價翻紅衝上3035元，站上3000元關與月線。祥碩(5269)挑戰2000元大關、卻翻紅僅剎那至1970元，收跌2.57%至1895元；其它千金股皆墨，其他高價股，鴻海(2317)、國巨(2327)股價雙雙走弱收跌逾3%，旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)跌逾6%，500元股僅嘉澤(3533)、寶雅(5904)、世芯-KY(3661)、大立光逆勢露紅光。

權值股，台塑化(6505)、中鋼(2002)、日月光投控(3711)、國巨(2327)、環球晶(6488)等苦哈哈，統一(1216)、台灣大(3045)、統一超(2912)、友達(2409)、儒鴻(1476)等少數股堅守紅盤崗位。

上市類股方面，資金轉進漲幅相對落後的個股，貨櫃三雄翻紅竄高，長榮(2603)擬重金購4.4萬只貨櫃，收漲2.31%，萬海(2615)同收紅，陽明(2609)則扛不住賣壓，尾盤再度翻黑收跌0.48%，四維航(5608)也反彈上漲，加上華航(2610)、長榮航(2618)續高飛，分漲逾5、3%，推升航運類指收漲1.05%，名列漲幅第一。庫藏股護盤股雙鴻(3324)、王品(2727)、華新科(2492)，僅王品維持紅盤且衝上漲停，加上遠雄來(2712)、夏都(2722)亦漲逾半根漲停，觀光類指收漲0.93%，和食品股漲0.46%排名前三。NB題材的宏碁(2353)強漲逾6%，其族群宏致(3605)、仁寶(2324)、英業達(2356)、緯創(3231)、和碩(4938)等均齊力上拱，電腦周邊僅收跌0.42%，光電、水泥、紡織跌幅皆維持在0.5%以內，相對穩盤。金融、鋼鐵、電子分跌0.8%、1.24%、2.14%。跌幅居前的為電機、其它電子、玻璃，分跌4.11%、3.5%、2.82%，油電燃氣、半導體亦跌2.5%以上。

題材部分，車用題材香，華晶科(3059)收漲逾5%，一度衝上39.3元直逼漲停價，車王電(1533)觸及漲停，高技(5439)、鴻碩(3092)、宏致(3605)雀躍，惟部分股不敵午後賣壓而翻黑，廣宇(2328)、乙盛-KY(5243)、錩新(2415)、胡連(6279)、敬鵬(2355)、智伸科(4551)等均難守紅盤。特斯拉財報不如預期，和大(1536)、台達電(2308)、順德(2351)、興勤(2428)、貿聯-KY(3665)等概念股也走疲。

漲停股來看，電動車和5G雙題材的凌華(6166)全場漲停亮燈，角膜塑型鏡商機的亨泰光(6747)漲停鎖200元關卡，公準(3178)第二根漲停，先進光(3362)、意德士(7556)、耀登(3138)、倚強股份(3219)、凌泰(6198)、時碩工業(4566)、加百裕(3323)、光耀(3666)、華義(3086)、精剛(1584)不畏大盤走跌、集體飆漲停，天鈺(4961)、驊訊(6237)亦摸及漲停價。

5日RSI為30.20，10日RSI為47.18。9日K值為40.54，9日D值為58.58。20日乖離率為-0.75。周五(1月29日)為1月最後交易日，將收月線，亦鼠年封關倒數六天，春節年假長達10天，加上國內疫情影響，資金在農曆節前有逐漸撤出跡象，國外股市頹靡，法人態度中性偏空，短線仍難逃修正，預期大盤震盪整理機會居大，預計下周三、四賣壓可望逐漸減輕，轉為願意抱股過年的買盤。資深分析師許博傑表示，1月15日低點15615點破恐加劇賣壓，許多個股波段都已漲多，電子股累積賣壓最大，資金有望轉進傳產。

(時報資訊)