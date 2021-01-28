根據市調機構彭博社(BNEF)估計，2040年全球小客車銷售量將有58%為電動車。看好電動車輛發展，政府力推2030年達到電動巴士國產化的目標，促使臺灣業者開發電動車相關產品與技術。工研院在經濟部技術處科技專案和工業局智慧電動巴士DMIT計畫支持下，聯手國內馬達領導品牌商大同公司成功開發國內首個國產的電動巴士動力系統，系統整合堪稱電動車心臟與大腦的馬達和驅動器，提升電動巴士的性能與效率、加速落實電動巴士國產化協助臺灣智慧運輸發展。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示因應國際廢氣減排趨勢，近年許多國家紛紛投入電動車布局，臺灣亦積極推動2030年達成公車和客運全面電動化，以減少碳排放、提高能源效率。此外長期以來，國內電動巴士的動力系統多從國外進口，產業面臨無國產化動力系統可用的情形。為解決此產業瓶頸，以及瞄準智慧運輸的趨勢，工研院擘畫「2030技術發展策略與藍圖」在永續環境應用領域，結合機械、電子、資通訊等跨領域的研發優勢，協助業者開發電動巴士國產化零組件。

近年來，工研院與大同公司合作，成功開發臺灣首個自主研發的電動巴士動力系統，已投入實車整合工程，協助臺灣朝電巴國產化和綠色運輸邁進，強化臺灣車輛產業的競爭力。

工研院與大同聯手開發的「250kW動力系統」是當前臺灣第一個自主研發也是功率最大的國產車用動力系統，採用馬達與驅動器系統匹配考量設計、馬達最高效率96%驅動器97%，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性、目前適用於12米(甲類)電動巴士或同級卡車，未來也能應用於物流車，垃圾車，資源回收車及採礦車等。

(時報資訊)