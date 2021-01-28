台北市一位周姓男子搭公車時，發現車內竟有一位OL簡直是天菜！周男興奮的站到OL的身後磨蹭，OL原先以為是被雨傘弄到不以為意，殊不知要下車時，轉身發現周男的下體一大包，才發覺被性騷擾。台北地檢署28日予以周男緩起訴處分2年，同時需上繳5萬元，並至醫院接受治療。

據了解，周姓男子年約30歲，2020年9月間坐上一台自三重開往台北的公車，未料，他上車後卻發現車內站著一位長相貌美，如同「天菜」的OL，難掩興奮以及慾望，趁著乘車人數眾多，默默的擠到OL的身後，若有似無的進行猥褻動作。

事發當日湊巧下雨，OL一直以為是其他乘客的雨傘不小心觸碰到她的身體，沒放在心上，在周男要下車之餘，OL才發現周男除了手上拿著雨傘外，褲襠部分還悄悄搭起「帳篷」，OL才發現剛剛的異物感並非雨傘，而是遭侵犯。

OL返家後苦惱多時，於隔日前往警局報案，警方透過公車監視器查到周姓男子，並發現周男有性騷擾前科，在當時法院判刑，但透過易科罰金執行完畢。周男到案後澄清，他因為頭頂禿髮而缺乏自信，長期不敢和女性互動，當天真的是忍不住才犯行，過去就醫時也從未說出心底最深的困擾。

經檢察官詢問OL的意見後，台北地檢署28日予以周姓男子緩起訴處分2年，但須繳納罰金5萬元，並須前往指定醫院進行治療。

(中時新聞網)