農曆春節連續假期即將來臨，不論出遊走春還是返鄉探親，旅途中或可能會發生一些意料之外的狀況，國泰產險表示，買對保險，旅程就多一層保障，開心出遊之餘，也能玩得安心！

受疫情影響，許多民眾出國計畫泡湯，進而轉往國內旅遊，隨著國旅熱潮興起，也越來越多人意識到國內旅遊保險的重要性。

國泰產險所推出的國內旅遊險，只要上網就能一次買齊「旅平險+不便險」，67元起即享有百萬保障。除了提供「國內輕鬆型」、「國內安心型」等不同方案可供選擇，另針對計畫租車旅遊的客群，還有「國內租車型」方案，多了租車事故補償方案，民眾皆可以從中挑選最適合自己的保障內容。

國泰產險更首創「高速公路碰撞險」可以「走多少用多少」為國道通勤族打造專屬保障。國泰產險說，新春連假許多人計畫開車出遊，不論是菜鳥駕駛還是開車老手，行車安全都不能大意，除了在出發前檢查車況、行駛時保持安全距離、隨時留意路況外，更要為自己多增添一層保障！

國泰產險首創高速公路碰撞險，最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，上高速公路透過eTag感應時才開始扣抵公里數。當發生碰撞事故造成損失或不便，即可定額理賠5,000元補償金，若一年內里程未扣抵完扣除手續費後將依比例自動退還保費，里程提早用盡還能自動續保。一年保費只要165元起，堪稱最划算的保險方案，就是要替汽車駕駛人省錢過好年！

國泰產險表示，在防疫期間，更適合利用網路投保，過程僅需5-10分鐘，在手機上點選即可輕鬆完成。另即日起上網投保旅遊險、登山險、海域險，還能再抽Apple iPad！

(工商 )