彰化45歲張男佯稱要開設網站、在國外創業，向自小認識的83歲徐姓長輩騙財，還以「小畫家」繪製、列印9張假支票蒙騙，8年內至少詐得749萬元，彰化地院法官近日依詐欺、偽造私文書等罪，判應執行有期徒刑2年10月。

根據判決書，張男母親蕭女在彰化市自宅經營家庭理髮店，徐姓老嫗是常客，張男從小就看徐婦常來洗頭，得知她家境富裕，但教育程度不高、不認識字。徐婦與蕭女熟識近40年，看在張男眼中，徐婦卻成了肥羊。

2008年11月間，張男騙徐婦自己在國外工作，邀請對方投資，讓徐婦信以為真，將手頭現金、銀行中的存款陸續提領出來交付張男，截至2016年間，張男就詐得至少749萬元，花用殆盡。

為了安撫、唬弄老婦人，張男竟從網路上下載中國信託商業銀行的支票樣張圖檔，以應用軟體「小畫家」製作9張面額100萬元至550萬元不等的假支票，再以A4紙張彩色列印後交付徐婦，騙徐婦等支票到期後就能兌領現金。

食髓知味的張男還想繼續慫恿老婦解除定存借給他，2017年2月兒子徐男才察覺有異，老婦人出示一疊A4支票影本，徐男才驚覺老母親受騙上當這麼多年，憤而報警提告。張男還辯稱支票是印出來教母親蕭女辨別真假之用，徐婦來洗頭後看到就直接拿走，他還有提醒對方這不是真的支票、不能換錢等語，但說詞不被採信。

法官審酌，被告見徐婦年邁可欺，設詞唬弄，不斷訛詐，軟土深掘，蠶食鯨吞，將徐婦當成提款機，長期來詐得金額甚多，期間久遠，情節匪淺。自2017年2月遭徐男發現後已過了4年，承諾分期清償，卻分文未還，有錢打理官司、無錢清理債務，飾詞卸責、毫無反省之意，因此作如上判決。

(中時 )