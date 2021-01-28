基隆市政府都發處建築管理科約僱人員黃國杰涉嫌於2008年至2020年5月多次向跑照業者、建商等收取「快速單」費用，總計343萬6000元，基隆地院28日宣判，依違反貪汙治罪條例處7年6月，褫奪公權5年，黃與家人一同到場聽庭，他表示，會再與律師討論再上訴。

據了解，黃國杰負責辦理基隆市建築工程施工管理，包括施工計畫審核、工地管理、必須勘驗項目查驗及審核、使用執照核發等業務。判決指出，基隆地區跑照業者羅律光等人自2008年開始，為加速辦理建案相關業務，多次在建案現場進行查驗、協助繳交使用執照申請文件時，行賂黃國杰。

而黃國杰未拒絕，並多次收賄，許多大型建案皆在其中，包括「普羅旺世」、「璽悅」等11件建案，收賄總額達343萬6000元，其中「早安國揚」建案收賄金額最高達109萬5000元。基隆地檢署偵辦時，已命令黃男自動繳回不法所得，除搜索時查扣65萬元7000元現金，另於偵結前也繳回犯罪所得277萬9000元。

法院審理時，黃國杰的辯護律師請求減刑，但法官認為，黃收賄高達11次，遍及11個不同建案，加上收賄所得頗鉅，客觀上難認有法重情輕引起一般人同情的情事，故「不」酌減其刑，因此，將11案分別量處有期徒刑1年9月至4年2月等適當刑罰，定應執行有期徒刑7年6月，褫奪公權5年。

至於，跑照業者羅律光多次接受建築物起造人或業主委託，向黃國杰行賄，前後總計10次犯行，法官認為，羅為自身利益，使業務能順遂、便利，多次賄賂，法治觀念偏差，處有期徒刑1年2月，褫奪公權2年，但審酌其犯後坦承犯行、態度良好，具有悔意，予以緩刑5年，並命他向公庫支付50萬元，全案可上訴。

(中時 )